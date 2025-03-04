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«Ростелеком» поддержал «Широкую Масленницу» в Тимирязевском

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Реклама. Рекламодатель: «ПАО «Ростелеком». Erid: 2SDnjc1hfsz.

«Ростелеком» выступил партнером традиционного праздника «Широкая Масленница», который прошел в минувшие выходные в селе Тимирязевское Томской области.

Провайдер организовал для жителей уютную фотозону с участием четвероногих друзей — самоедов и хаски, провел беспроигрышную лотерею и специальную викторину для детей. Кроме того, старшему поколению представители «Ростелекома» подарили книги «Азбука интернета. Основы работы на смартфоне».

«Мы решили воспользоваться случаем и на празднике в честь окончания масленичной недели провели консультации по услугам компании. Жители интересовались абонентским оборудованием, которое наша компания предоставляет в аренду или рассрочку, тарифными предложениями с сотовой связью и подписками на Wink.ru», — отметила заместитель директора по работе с массовым сегментом Томского филиала «Ростелекома» Оксана Болдова.

В феврале компания предоставила скоростной доступ в Сеть для 2 000 домохозяйств села Тимирязевское. Жители теперь могут пользоваться интернетом на скорости до 500 Мбит/с, смотреть интерактивное телевидение с онлайн-кинотеатром Wink.ru и в дополнение устанавливать домашнее и уличное видеонаблюдение.

«В списке наших сервисов можно найти все для цифрового комфорта и безопасности. Например, для жителей многоэтажек Тимирязевского в дополнение к базовым услугам „Ростелеком“ предлагает еще умную домофонию, систему контроля и управления доступом в помещения и автоматизацию передачи данных электро- и тепло энергии», — подчеркнул директор Томского филиала «Ростелекома» Алексей Махорин.

Дополнительную информацию о тарифах, которые действуют на территории региона, и услугах можно получить по телефону 8 800 100 08 00 или на сайте филиала.

Фото: пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

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