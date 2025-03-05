Томский филиал Сибирской Сервисной Компании вошел в список победителей конкурса «Эколидер»

5 марта 2025 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба АО «ССК»

Ежегодно предприятия «Газпром нефти» подводят итоги конкурса «Эколидер» среди партнеров.

По итогам 2024 года Томский филиал Сибирской Сервисной Компании стал победителем среди подрядных организаций «Газпромнефть-Гео» и занял второе место среди экологических лидеров «Газпромнефть-Востока».

Директор Томского филиала АО «ССК» Евгений Телков на церемонии награждения победителей конкурса «Эколидер» Фото: пресс-служба АО «ССК»

«Промышленная и экологическая безопасность — основные принципы в нашей производственной деятельности. Мы выполняем требования действующего законодательства Российской Федерации в области промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды — рассказал директор Томского филиала АО „ССК“ Евгений Телков. — Стремимся постоянно улучшать деятельность в области экологической и промышленной безопасности посредством применения современных методов работы, технологий и улучшения системы управления, обучения и мотивации персонала. Победа и призовое место в конкурсе „Эколидер“ является подтверждением нашей системной деятельности. Это большое достижение, поднимающее репутационный капитал нашей компании».

Фото: пресс-служба АО «ССК»

«Конкурс „Эколидер“ стал одной из важнейших традиций для нас. Ежегодно он подтверждает приверженность геологоразведчиков к обеспечению экологической безопасности и достижению целей устойчивого развития — рассказал заместитель генерального директора по производственной безопасности „Газпромнефть-Гео“ Юрий Михайлов. — Наши партнеры, работающие на геологоразведочных проектах, придерживаются самых высоких стандартов в сфере охраны окружающей среды и демонстрируют активную позицию в вопросах обеспечения экологической безопасности. Конкурс „Эколидер“ — это возможность отметить компании, которые доказывают, что бизнес может и должен играть активную роль в вопросах заботы о природе».

«Стратегия „Газпромнефть-Востока“ в системе экологического менеджмента основывается на ответственности за сохранение природы и предусматривает различные мероприятия по недопущению вреда людям и окружающей среде, — сообщил генеральный директор „Газпромнефть-Востока“ Иван Раздобудько. — Мы сами ответственно относимся к вопросам экологии и просим соблюдать требования представителей подрядных организаций. Такой подход, применяемый на протяжении многих лет, позволяет говорить о формировании общей культуры ответственной работы на наших активах в деле экологической безопасности. Ежегодный конкурс „Эколидер“ — один из инструментов для определения и поощрения лучших организаций-партнеров».

При определении «эколидеров» учитывалось соблюдение компаниями законодательных и корпоративных норм и требований, поддержание порядка на территории вахтовых городков, проведение субботников и других природоохранных мероприятий.

Начальник службы охраны труда, промышленной безопасности и экологии Томского филиала АО «ССК» Евгений Петрушин Фото: пресс-служба АО «ССК»

«Статус победителя и призера — важная победа для всего нашего коллектива, — отметил начальник службы охраны труда, промышленной безопасности и экологии Томского филиала АО „ССК“ Евгений Петрушин. — По-настоящему достойный и системный результат приносит только работа, реализуемая с высоким уровнем вовлеченности и ответственности. Мы соответствуем всем требованиям партнеров и заказчиков в области экологической и промышленной безопасности. Кроме того, предъявляем к нашим подрядчикам требования соблюдения ими данной политики. Все это удваивает эффективность наших действий по защите окружающей среды».

АО «ССК» предоставляет широкий спектр услуг предприятиям нефтегазодобывающего комплекса: обеспечивает полный сервис по реализации буровых работ, опираясь на собственные технологические филиалы. 25 лет Сибирская Сервисная Компания успешно трудится на благо энергетической безопасности России, соответствуя своим главным принципам: надежность в партнерстве, качество в работе, уверенность в будущем!

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