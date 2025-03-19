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Северные олени попали в фотоловушку на границе Томской и Новосибирской областей

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В объектив фотоловушки в заповеднике «Васюганский» на границе Томской и Новосибирской областей попала группа северных оленей.

«Сработал один из солонцов, установленных прошлой зимой на участке верхового болота, — говорится в сообщении в телеграм-канале заповедника. — В конце февраля он привлек внимание группы оленей, с удовольствием пополнивших свой рацион минеральной подкормкой».

Попавшие в объектив олени находятся в процессе линьки — их окраска меняется с зимней светлой, почти белой, на летнюю — бурую и пепельную.

Фото: заповедник «Васюганский»

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