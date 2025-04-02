Звуки тайги. Когда искать доверчивого хрустана в Томской области

2 апреля 2025 / Томский Обзор / Фото: Константин Попов

Как звучит сибирская тайга? Какие пернатые обитатели Красной книги сегодня живут в Томской области и что важно делать для сохранения биоразнообразия региона?

Партнер проекта — нефтегазодобывающее предприятие «Газпромнефть-Восток». Вместе мы исследуем редких птиц нашего региона и узнаем у специалистов интересные факты о них в спецпроекте «Звуки тайги» на «Томском Обзоре».

Птица с очаровательным именем глупая ржанка, внесенная в Красную книгу Томской области, имеет и другое название — хрустан, или, на латыни, eudromias morinellus. Похож ли звук ее голоса на ржание или хруст, судите сами:

В нашем регионе эти красивые и редкие кулички бывают только пролетом — в периоды миграции весной или осенью. Сергей Гуреев, старший научный сотрудник Биологического института ТГУ рассказывает, что как раз во время пролетных остановок хрустаны и попадаются на глаза в Томской области: «Они очень доверчивые, не пугливы. Совершенно не боятся людей и очень заметны, когда отдыхают в долинах рек: на галичниках и берегах. К ним можно подойти буквально на два-три метра».

Хрустаны летят небольшими группами — от двух до семи птиц. Наши биологи их несколько раз встречали на Томи в период весеннего пролёта. «Численность хрустанов очень невелика в нашей Сибири. Это довольно редкий вид, и если вы увидите его представителей, то это очень большая удача. Хрустан стал краснокнижным охраняемым видом с 2020 года, численность на всем ареале обитания довольно резко снижается. Есть опасение, что может и вообще исчезнуть. Причины — и охота, и общеэкологические эволюционные изменения. Сейчас, с учетом таяния мерзлоты по северным районам, достаточно сильно увеличилась обводненность тундровых территорий, что не очень хорошо для таких наземно-гнездящихся птиц, как хрустан. Больше воды — гнездование менее успешное, возможна гибель кладок и птенцов», — поясняет Гуреев.

Сохранить птиц позволяют и обычные рекомендации вроде не трогать, не пугать и не стрелять. Что касается искусственного разведения и выпуска хрустана в природу, как других редких видов — журавлей или хищников, то пока эта тема недостаточно изучена.

Сохранение биоразнообразия в регионе — актуальная тема для всех нас. Ответственное отношение к окружающей среде — важная часть корпоративной философии «Газпромнефть-Востока». Сегодня предприятие вкладывает значительные средства в природоохранные программы различных направлений, включая возобновление биоресурсов — например, выпуская мальков редких пород рыб в реки Сибири.

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