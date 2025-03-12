Стоимость проезда в общественном транспорте в Томске может вырасти на 4 рубля

12 марта 2025 / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

Экономически обоснованная стоимость проезда в общественном транспорте составляет 33 рубля при оплате наличными и 32 — при безналичном расчете. Такие данные были озвучены в рамках прошедшего сегодня, 12 марта, заседания городской тарифной комиссии.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, согласно новым данным, экономически обоснованный тариф для пенсионеров в «маршрутках» составляет 29 рублей наличными и 28 рублей при безналичной оплате, а в электротранспорте — 25 и 24 рубля соответственно, для остальных - 31 рубль при оплате наличными и 30 рублей при безналичном расчете.

Для обоснования новой стоимости проезда учитывались расходы на заработную плату, ГСМ, содержание автобусов. Для электротранспорта также включаются расходы на электроэнергию, содержание контактной сети, путей и прочее.

— В январе коммерческие перевозчики направили нам документы, в которых просили рассмотреть стоимость тариф в 40 рублей. Обоснованием для повышения тарифа назывались значительный рост цен на ГСМ, транспортные комплектующие, а также острая необходимость увеличения оплаты труда водителей. Мы с коллегами изучили представленные документы и определили экономически обоснованный тариф. Итоговое решение о тарифах будет принимать мэр, — цитирует пресс-служба начальника управления муниципального заказа и тарифной политики администрации Томска Ксению Агузанову.

В пресс-службе отмечают, что существующая стоимость проезда в Томске является одной из самых низких в Сибири. В Новосибирске действующий тариф 40 рублей, в Красноярске — 44 рубля, в Барнауле 35 рублей, в Омске тариф составляет 40 рублей при оплате наличными, 35 рублей при оплате безналичным расчетом. Между тем, Томск является одним из самых небольших по площади городов среди названных.

Напомним, в последний раз стоимость проезда в общественном транспорте Томска была повышена в мае 2024 года. Тогда максимальный тариф был увеличен на два рубля.

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