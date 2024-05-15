В Томске выросла стоимость проезда в маршрутках

15 мая 2024 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

С сегодняшнего дня, 15 мая, в Томске на два рубля увеличился максимальный тариф на проезд в общественном транспорте.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, соответствующее решение было принято в связи с ростом цен на запчасти и топливо. С 15 мая проезд в автобусах будет стоить 29 рублей, в троллейбусах и трамваях — 27 рублей (после 21:00 на всех видах транспорта — 32 рубля). Стоимость проезда для пенсионеров — 26 рублей в маршрутках и 22 рубля — в электротранспорте.

— К сожалению, ситуация на рынке пассажироперевозок такова, что речь идёт в принципе о дальнейшем осуществлении перевозок по ряду социально-значимых направлений. Примеры отказа предпринимателей от маршрутов не единичны. Среди последних — 36 и 37 маршруты. Экономические реалии таковы, что бизнес не пугает даже включение в реестр недобросовестных поставщиков. Перевозчики неоднократно настаивали на более серьёзном повышении цены проезда, приводили примеры соседних регионов, где тариф на проезд давно достиг 35 рублей, но по результатам экономического анализа и расчётам экспертов нам удалось зафиксировать рост на достаточно приемлемом уровне — 2 рубля, — прокомментировал заммэра Томска Дмитрий Путров.

Ранее на встречах руководства города с перевозчиками предприниматели неоднократно заявляли о необходимости повышения стоимости проезда, звучали цифры от трех до пяти рублей. Эксперты управления муниципального заказа и тарифной политики города проверили экономические обоснования тарифа и признали обоснованным повышение на 2 рубля.

В свою очередь в пресс-службе обладминистрации отмечают, что с 15 мая изменится стоимость проезда на межмуниципальных маршрутах № 101, 112, 118, 119, 120, 130, 131, 133, 134, 141, 149, 150, 151, 156, 165, 301, 308, 313, 442, 443, 503, 505, 510.

«В зависимости от маршрута новые тарифы учитывают изменившуюся цену проезда по городу Томску, а также индексацию предельной стоимости одного пассажиро-километра за пределами областного центра», — говорится в сообщении.

Ознакомиться с новыми тарифами можно на сайте перевозчика АО «Томскавтотранс».

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