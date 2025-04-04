Музеи в деревянных домах. Где в Томске посмотреть интерьеры старинных зданий и узнать о их прошлом?

4 апреля 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В Томске больше тысячи деревянных домов, и некоторые из них совершенно законно можно осмотреть не только с улицы, но и изнутри.

Собрали в одном материале все томские музеи, которые расположены в уникальных памятниках деревянного зодчества. Там вы не только познакомитесь с интерьерами зданий, но и узнаете их богатую историю.

А в конце вас ждет еще один деревянный дом, который хоть и не является музеем, но доступен для посещения абсолютно бесплатно.

Музей деревянного зодчества, пр. Кирова, 7

Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Куда идти любоваться красотой томского деревянного зодчества, как не в посвященный ему музей? Тем более расположен он в памятнике федерального значения — бывшем особняке известного сибирского архитектора Андрея Крячкова.

Это двухэтажное здание из бруса с кирпичным цоколем и мансардой по центру построено в 1911 году в популярном тогда стиле модерн. Еще в начале ХХ века оно стало одним из самых узнаваемых в городе не только благодаря своему внешнему виду, сочетающему простоту и оригинальную асимметрию, но и необычным техническим решениям. Например, размещение парадной двери сбоку, а также обустройство санузлов и ванных комнат на каждом этаже для того времени было новшеством.

Музей деревянного зодчества, ул. Кирова, 7. Семья Крячковых проживала здесь до 1950 года. Фото: Владимир Дударев, из архива издания

В середине 1990-х, после двух пожаров и восстановления, здание передали Томскому областному художественному музею. Спустя восемь лет его отремонтировали и в 2007 году разместили там Музей деревянного зодчества. Сегодня это один из немногих музеев подобного профиля в Сибири.

Постоянная экспозиция посвящена томскому архитектурному декору. В залах музея можно увидеть резные наличники со ставнями и без, пилястры, фризы и фрагменты карниза. Все представленные элементы — подлинные, ранее они украшали томские дома. Фото: из архива издания

Немалое значение в музее отводится биографии бывшего владельца дома Андрея Крячкова. Об этом рассказывает выставка на втором этаже «Архитектура жизни», подготовленная красноярской художницей Анастасией Безвершук.

С помощью произведений, выполненных в технике цианотипия, изобретенной в середине XIX века для быстрого получения точных копий чертежей, посетители узнают историю семьи Крячковых и знакомятся с главными зданиями архитектора. Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Среди экспонатов — архивные документы, фотографии и мебель из фондов ТОКМ, ранее принадлежавшая семье архитектора и выполненная в стиле модерн по его проекту.

Стоимость обзорной экскурсии: 940 рублей с группы, независимо от количества человек.

940 рублей с группы, независимо от количества человек. Самостоятельный осмотр: полный билет — 250 руб./чел., льготный — 200, детский — 150.

Профессорская квартира, ул. Кузнецова, 30

Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Здание частного музея «Профессорская квартира» можно увидеть из окна бывшего особняка Андрея Крячкова на проспекте Кирова. В чем-то оба эти дома даже похожи — построены они из бруса в одном году и в одном архитектурном стиле. Но если авторство первого здания доподлинно известно, насчет второго есть сомнения. Возможно, его спроектировал другой талантливый томский архитектор — Викентий Оржешко.

Кроме того, что этот двухэтажный деревянный дом на Кузнецова является памятником регионального значения, в нем с 1929 по 1951 годы жил выдающийся композитор Эдисон Денисов. А еще в начале 2000-х он стал одним из самых обсуждаемых объектов в городе. Все из-за того, что тогдашний губернатор Виктор Кресс публично заявил о его реставрации, а на следующую ночь в доме произошел пожар, в результате которого погибла девушка. Это, в свою очередь, подняло волну общественного возмущения, силами градозащитников дом восстановили, несмотря на большой ущерб.

Дом на Кузнецова, 30, где сегодня находится музей «Профессорская квартира». Фото: Владимир Дударев, из архива издания

До сих пор здание на Кузнецова, 30 является жилым, а музей занимает лишь четверть от всего дома. Он создан в 2019 году семьей Атапиных из Новосибирска и располагается на втором этаже. Главная идея музея — показать быт интеллигентной томской семьи начала ХХ века без витрин, ограждений и смотрителей. Для этого обустроены три пространства — столовая, спальня-кабинет и гостиная. Из экспонатов — мебель, предметы быта, декоративно-прикладного и изобразительного искусства, которые встречались в томских домах, где на рубеже XIX–XX веков жила профессура.

Экспозиция музея. Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В музее на постоянной основе проводятся обзорные экскурсии, музыкальные вечера, просветительские мероприятия. Одно из последних — цикл лекций «О чем поведал старый дом», посвященный истории здания. Заключительная часть проекта пройдет в это воскресенье, 6 апреля, где лекторы расскажут о детстве и юности одного из самых ярких жильцов дома — Эдисона Денисова, его талантливых родителях и особенностях творчества.

Стоимость обзорной экскурсии: полный билет — 600 руб./чел., льготный — 400.

полный билет — 600 руб./чел., льготный — 400. Самостоятельный осмотр: отдельно не предусмотрен, но возможен во время мероприятий в музее.

Изумрудный дом, ул. Белинского, 19

Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Осенью прошлого года в Томске открылся еще один музей в старинном деревянном здании. Музей историй, как новое подразделение Музея истории Томска на Воскресенской горе, заработал в одном из шедевров томского деревянного зодчества — Изумрудном доме на Белинского.

Музей историй Томска в Изумрудном доме на ул. Белинского, 19. Главная особенность здания — в его декоре, он нарастает от первого этажа к кровле, а сочетание полукруглых и треугольных фронтонов и башенок с шатровым покрытием придают особняку вид русского терема. Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Построен дом на Белинского был томским архитектором Станиславом Хомичем, поэтому второе название дома, которое можно услышать — дом Хомича.

— Хомич построил его для своей второй жены, Ольги Карепиной, с которой они сошлись в 1902 году. В 1903 у них родился сын Владимир, а приблизительно в 1905 году они переехали в только что построенный дом на Белинского, — рассказывает Алена Шафер, томская исследовательница и экскурсовод. — Брак не выдержал испытания временем — в 1909 году Ольга стала женой офицера Иннокентия Лебедева, Хомич женился в третий раз в 1912 году на Марии Бонди и уехал из Томска.

Музей историй Томска работает на втором этаже дома. В постоянной экспозиции — выставки «Путь томича», где представлены образы героев томской истории, созданные нейросетью, и «Томские мотивы», рассказывающие об истории города через декоративно-прикладное творчество. Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Также в музее проводятся обзорные экскурсии по особняку, где можно подробнее узнать о прошлом и настоящем дома, а также о судьбе известного архитектора Станислава Хомича и его семьи.

Стоимость обзорной экскурсии: 500 рублей с человека, 350 руб./чел., если группа больше 4 человек.

500 рублей с человека, 350 руб./чел., если группа больше 4 человек. Самостоятельный осмотр: полный билет — 300 рублей с человека.

Российско-немецкий дом, ул. Красноармейская, 71

Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Еще один архитектурный шедевр Хомича в Томске — это дом с шатром, названный так из-за формы центрального фасада. Построен он в те же годы, что и дом архитектора на Белинского, поэтому здания имеют общие черты — например, в отличие от других деревянных домов, у этих в декоре наличников не использовалась резьба. При этом сами здания за счет асимметрии и богатого орнамента на фасаде выглядят роскошно. Также объединяет их наличие башенок и шпилей.

Российско-немецкий дом, ул. Красноармейская, 71. Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Сейчас в здании располагается Российско-немецкий дом, а в начале ХХ века в нем жил со своей семьей известный томский купец Георгий Голованов. Подробнее о доме и его владельце можно узнать на обзорной экскурсии по зданию. Удастся даже подняться на второй этаж и посмотреть интерьеры той самой башенки со шпилем, которую видно на входе.

Часть экспозиции в бывшем доме Голованова посвящена российским немцам. Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Стоимость обзорной экскурсии: полный билет — 250 руб./чел., льготный — 200.

полный билет — 250 руб./чел., льготный — 200. Самостоятельный осмотр: вход свободный.

Дом искусств, ул. Шишкова, 10

Еще один из тех ярких образцов томского деревянного зодчества, куда без труда можно попасть и осмотреть интерьеры памятника — Дом искусств. Вероятнее всего, построено здание было в конце XIX-начале ХХ века.

В Томске за этим зданием закрепилось название «Дом Шишкова». Но целый рад исследователей, от литератора Николая Серебренникова до краеведов Романа Петрушина и Александра Власенко, последовательно опровергают эту гипотезу.

Дом искусств, ул. Шишкова, 10. Вячеслав Шишков — автор знаменитого романа «Угрюм-река», инженер, который приехал в Томск в 1894 году и работал в Управлении Томского округа путей сообщения по рекам Западной Сибири, параллельно начав писательскую карьеру. Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Тем не менее, в музее можно узнать о жизни и творчестве известного писателя на выставке «Шишков — Золото Сибири», которая находится на первом этаже Дома искусств. Она рассказывает об экспедиционных партиях Вячеслава Шишкова, героях его книг Прохоре и Ибрагиме и их прототипах, понятии «Золотая лихорадка», а также о том, кто такие тунгусы и почему писатель их так уважал.

Обзорные экскурсии по всему дому проводится по расписанию. Ближайшая состоится 19 апреля. Также можно попасть на индивидуальную экскурсию, но для этого необходимо заранее договориться с экскурсоводом о возможной дате.

Экспозиция «Шишков — Золото Сибири». Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Стоимость обзорной экскурсии: 200 рублей с человека.

200 рублей с человека. Самостоятельный осмотр: посещение выставки «Шишков — Золото Сибири» — 150 руб./чел.

Дом на Пушкина, 24

Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Двухэтажный деревянный дом на Пушкина, 24 один из самых старых в нашей подборке, построен он был в 1899 году, на что указывают цифры на фронтонах здания. Там же видны инициалы и первые буквы фамилии владельца — Павла Романовича Кочерженко, томского мещанина. До революции в здании некоторое время работала чайная.

Современный вид уникального памятника, которому, на минуточку, уже почти 130 лет, вызывает восхищение! Нарядная резьба под крышей балансируется скромными наличниками, привлекающими к себе внимание формой и украшением в виде «занавесок», массивная деревянная деверь, скрытая под козырьком, и все это в сочетании с темным брусом.

В 2012 году в здании произошел пожар, в результате которого пострадали второй этаж и крыша. В течение последующих четырех лет оно было заброшено и постепенно разрушалось. Но в 2016 году томский предприниматель Александр Беликов начал восстановительные работы по муниципальной программе «Дом за рубль». Так, благодаря инвестору, историческое здание удалось сохранить и снова открыть в нем чайную.

«Дом за рубль» на Пушкина, 24. Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Советуем осмотреть здание не только с улицы, но и внутри. Кстати, во время работ был обнаружен подвал с высотой стен более двух метров, ранее не отмеченный на планах дома. Интерьеры — дерево, роспись, сдержанные краски.

Интерьеры чайной, где проводятся лекции и мастер-классы. В центре гостиной на первом этаже располагается настоящая русская печь. Она сложена заново, но на том же месте, что и историческая. Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Оценить возможности печи можно на мастер-классах по выпечке пирожков, которые проводятся в доме на Пушкина. Помимо этого, там проходят театрализованные представления, киновстречи, лекции о Томске и традициях русского чаепития, а также экскурсии по дому, где участники узнают о Сибирском тракте и развитии исторического района Белозерье.

Создают уютную атмосферу в доме новые жильцы здания — кошки Муська и Мурка, взятые из приюта «Мягкие лапки». Они защищают дом от мышей и грызунов, а еще радуют посетителей пространства своим мурчанием.

Пушистикам можно принести вкусности. Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Стоимость обзорной экскурсии: полный билет — 500 руб./чел., детский — 400 руб./чел.

полный билет — 500 руб./чел., детский — 400 руб./чел. Самостоятельный осмотр: не предусмотрен.

Зеленая мама, пр. Ленина, 100

Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Увидеть, как выглядит старинный деревянный дом изнутри, можно не только в музее. «Зеленая мама» на главном проспекте Томска — цветочная мастерская, расположенная на втором этаже исторического деревянного дома в центре города. Вероятнее всего, он был построен в конце XIX века.

Посмотреть в доме по пр. Ленина, 100 есть на что: здесь сохранились старинная парадная лестница на второй этаж, декорированные потолки, просторные светлые окна. Там же, на втором этаже, находится небольшая фотостудия «Сезоны» с винтажной мебелью.

Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Экскурсии по зданию не проводятся, зато дом можно изучить самостоятельно, просто заглянув за букетом весенних цветов.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».