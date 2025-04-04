В Томской области ожидается увеличение популяции клещей

4 апреля 2025 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Теплая зима и ранний выход клещей из диапаузы в этом году способствуют увеличению их популяции в Томской области. Поэтому томичам рекомендуют быть бдительными, внимательно осматривать себя и своих питомцев после прогулок по лесам, паркам и скверам, а также делать прививки и страховаться. Об этом на прошедшей сегодня, 4 апреля, пресс-конференции сообщила руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Ольга Пичугина.

— Если смотреть по эпидсезону 2024 года, наблюдался высокий уровень численности иксодовых клещей. Их средняя сезонная численность составляла 28,8 экземпляров на один километр учета при нормативе санитарного законодательства не более 0,5. Максимальные показатели достигали 152 клеща на 1 кв. км учета, — рассказала Ольга Пичугина. — В текущем году уже зарегистрировано два ранних случая нападения клещей. Первый — 10 января, присасывание произошло на территории Томского района в Воронино. Пострадавший ребенок проживал в частном доме на границе с лесным массивом. Второй случай у нас зарегистрирован 20 марта. Он является началом эпидсезона. Нападение произошло в сквере на Иркутском тракте.

По словам Пичугиной, в прошлом году в Томской области с присасыванием клеща обратились 15 532 человека. Годом ранее этот показатель был на три тысячи выше.

— Мы ожидаем продолжения увеличения роста численности клеща. На это будет влиять в том числе то, с какой интенсивностью люди будут посещать природные биотопы. Если у нас будет массовый выход с целью отдыха или сбора дикоросов, то будет увеличение количества обращений на пункты серопрофилактики, — отметила энтомолог Центра гигиены и эпидемиологии в Томской области Татьяна Панкина.

Она уточнила, что в городе обитают три вида клещей, имеющих эпидемиологическое значение: таежный, Павловского и луговой. Они отличаются пиками активности:

— Клещ Павловского просыпается рано, ему не нужна большая подстилка и прекрасно подходят наши скверы. Его пик активности — середина мая. Затем начинается пик активности таежного клеща. Его пик численности приходится на конец мая — первую половину июня, — объяснила Татьяна Панкина. — У лугового клеща, который за последние годы дает большую численность на некоторых локальных территориях города, есть два пика — весенний и осенний. Сейчас таежного клеща очень мало, зато проснулся луговой клещ, у которого большая численность на склонах, прилегающих к Лагерному саду, а также на Потаповых лужках и Южном кладбище. В прошлом году осенью мы обнаружили плотный очаг в микрорайоне Солнечный. Получается, что клещей в Томске мы можем найти с момента, как растаял снег весной, до того, как он лег осенью.

По словам энтомолога, зараженность клещей вирусом энцефалита в среднем составляет 5%. Примерно 40-45% членистоногих содержат в себе патогенные для человека боррелии. Достаточно высокий процент зараженности клещей приводит к риску заражения патогеном человека или животных.

— Не всегда и не сразу проявляются последствия укуса. Бывает, что клиническая картина стертая, которая может подстраиваться под любое инфекционное заболевание — под простуду, еще что-то, — уточнила Ольга Пичугина. — Когда обращаешься за медицинской помощью при любом заболевании, клинических проявлениях, необходимо сообщать, что был укус клеща. Есть случаи, когда люди несвоевременно обращаются, потом инфекции клещевые переходят в хроническую форму и избавиться от них очень тяжело.

Она также подчеркнула, что при правильной постановке диагноза сразу же лечение не требует значительных денежных средств.

Как обстоит дело с защитой питомцев горожан, рассказала ветеринарный врач, зоопсихолог Елена Животягина:

— В этом году в нашу клинику поступило три обращения с присасыванием клеща, некоторые коллеги отмечали порядка 10 обращений с конца февраля. Был и один летальный исход, — отметила она. — Наиболее эффективна обработка питомцев, начиная с конца марта. По качеству лидируют таблетированные формы препаратов. На текущий момент у нас сложности с поставками, потому что многие ушли с рынка. Официально поставляется препарат «Симпарика», очень эффективный, хороший, каждая таблетка дает защиту на месяц каждой собаке. Защита должна быть с конца марта до конца октября, до первых серьезных заморозков. Также есть местные препараты, всевозможные спреи репеллентные, которые мы можем использовать, выходя на прогулку — сбрызгиваются низ живота, конечности, потом помыли животное, чтобы внутрь все не попадало. Это хорошее средство защиты, но я бы его рекомендовала, как дополнительное.

Елена Животягина также подчеркнула, что несмотря на использование средств защиты и профилактики, животных необходим тщательно осматривать после каждой прогулки. Хотя и это может быть не всегда эффективно.

— У нас по заболеваемости лидируют шпицы, они насколько пушистые, что бывает сложно заметить клеща. Они часто тяжело болеют, — подчеркнула Елена Животягина.

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