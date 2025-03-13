В Музее истории Томска открылась выставка-эксперимент с «Хроносториумом»

13 марта 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Накануне, 12 марта, в Музее истории Томска открылась выставка «Время историй». По словам организаторов, она является социальным экспериментом, где каждый посетитель может предложить свою идею для будущей экспозиции.

Центральным объектом является «Хроносториум», олицетворяющий время в образе напольных часов, он же выполняет функцию фотозоны. Здесь каждый может написать историю или темы, представляющие для них особый интерес. Основываясь на предложениях сотрудники музея будут рассматривать возможность реализации новых проектов.

— На выставке из фондов музея представлены многим знакомые предметы, которыми пользовались томичи в прошлые века. Каждый из них хранит удивительную историю с неожиданными поворотами сюжета, — объясняют организаторы. — Например, маслёнка-ананас «расскажет», почему так популярна была форма экзотического фрукта в дореволюционной посуде, кто выращивал ананасы в Томске и как связаны судьбы наследников фарфорового короля Матвея Кузнецова с сибирским краем. Утюг с трубой поведает, как Льва Толстого спутали с Гефестом, стеклянная бутылка — как богатели томские купцы, керамическая ваза «Лебедь» — о талантах невольников, а томская галоша напомнит о спортивных победах и празднике Пасхи. Семь не связанных, казалось бы, между собой историй по-новому представят многоликий, но единый образ Томска дореволюционного, Томска советского в его связях с судьбами России.

Организаторы особо отмечают необычное дизайнерское решение пространства с игрой света и теней, сочетанием стилей и технологий, а также специально созданным для экспозиции музыкальным сопровождением. Знакомиться с историями можно с помощью планшета и аудиогида.

Фото: Савелий Петрушев

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