«Газпромнефть-Восток» поддержал развитие локального бренда Каргаска

18 марта 2025 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

Предприятие «Газпромнефть-Восток» поддержало инициативу по развитию локального бренда Каргаска, реализуемую креативным сообществом Томска в рамках проекта «Родные музеи» программы социальных инвестиций «Родные города» «Газпром нефти». В Томске и области «Родные музеи» действуют с 2022 года, за это время реализовано 7 проектов.

Развитие локального бренда села Каргасок началось с масштабного мурала площадью 310 квадратных метров. Он украсил стену местной котельной. В основе мурала — уникальная айдентика села, отражающая его самобытность. Местное выражение «Расскажи-ка мне, дружок, что такое Каргасок?» стало смысловым стержнем композиции, вокруг которого разместились красочные иллюстрации из жизни села: местный житель плывет в обласке по реке, буксир-толкач везет баржу, в реке водится рыба, а из леса, богатого на ягоды, выходит медведь.

На этом история не закончилась. Креативное сообщество Томска инициировало создание диджитал-проекта — лонгрида с реальными историями каргасоксцев. На сайте каждый желающий может погрузиться в атмосферу повседневной жизни села и узнать больше о его традициях и культуре. К примеру, архитектор Сергей Голещихин рассказывает, что роднит Каргасок с Нью-Йорком и Петербургом, а Надежда Вялова, представительница васюганских хантов, знакомит со своим необычным творчеством.

В рамках проекта была разработана линейка сувенирной продукции — футболки, кружки, открытки, стикер-паки, в которых использованы местные поговорки и выражения. В этой работе приняли участие инклюзивные мастерские из Петербурга «Простые вещи», где работают мастера с особенностями развития.



Проект направлен на популяризацию культурного наследия Каргаска среди местного населения и туристов, а также способствует укреплению идентичности и гордости за малую родину среди его жителей.

В 2025 году при поддержке «Родных музеев» в Томске пройдет фестиваль наличников. Он включает создание аудиогида «Как читать наличник?» для популярных платформ, проведение серии экскурсий и создание телеграмм-бота для самостоятельного изучения томского деревянного зодчества. Проект направлен на сохранение традиций и культуры сибиряков.

— Уже много лет «Газпромнефть-Восток» успешно работает на территории Томской области. И мы понимаем, что ответственны в том числе и за социальное развитие Каргасокского и Парабельского районов. Наша цель — сделать эти районы не только экономически успешными, комфортными и безопасными для жителей, но и привлекательными для гостей нашего региона, что, безусловно, станет одним из факторов развития этих северных территорий, — подчеркнул генеральный директор «Газпромнефть-Востока» Иван Раздобудько.

— Мы несколько лет назад разработали проект по визуальному языку Каргаска. Это был эксперимент — графически зафиксировать особенности бытового языка севера нашей области. Проект «жил» локально, в среде дизайнеров и архитекторов, а очень хотелось реализовать его в самом Каргаске. Этим летом инициативу проявил «Газпромнефть-Восток», предложил сделать мурал на котельной. Я с радостью принял предложение. На этом работа не остановилась: команда разработала лонгрид и коллекцию мерча на основе леттеринга присказок местных жителей, — рассказал арт-директор агентства Design-orchestra Павел Богданов.

— Программа социальных инвестиций «Родные города» «Газпром нефти», которую на территории нашей области реализует «Газпромнефть-Восток», еще раз доказала свою актуальность и востребованность. В Каргаске появился новый мурал, который станет местом притяжения для местных жителей и гостей села, а в медийном сообществе — интернет-сайт, рассказывающий о людях, традициях и интересных фактах этого северного села. Это тот социальный капитал, который появляется при эффективном взаимодействии власти и бизнеса, — отметила заместитель Губернатора Томской области по образованию, молодежной политике и цифровому развитию Наталия Киселева.

— Я горд тем, что у Каргаска есть своя идентичность, узнаваемость. Прекрасно, что это заметили талантливые ребята из Томска и сделали самобытный проект, который может продвинуть Каргасок на туристической карте Томской области. Эту

замечательную идею поддержали в «Газпромнефть-Востоке», с которым нас связывают давние и крепкие партнерские отношения, — сказал глава Каргасокского района Томской области Андрей Ащеулов.

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