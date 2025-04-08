Администрации Северска вынесли представление из-за нашествия крыс

8 апреля 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Прокуратура провела проверку в связи с нашествием крыс в ЗАТО Северск и приняла «меры реагирования», сообщает пресс-служба ведомства.

Так, специалисты Межрегионального управления № 81 Федерального медико-биологического агентства выяснили, что между многоквартирными домами № 92, 94 и 96а по ул. Калинина в закрытом городе «действительно, имеются жилые норы грызунов, а также их особи».

Так как местные власти не проводили эффективные мероприятия, направленные на предупреждение и распространение инфекционных болезней, прокуратура города внесла представление в администрацию ЗАТО Северск.

Фактическое устранение нарушений остается в надзорном ведомстве на контроле.

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