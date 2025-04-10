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Жителей Новокузнецка предупредили о возможной эвакуации из-за подъема воды в Томи

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Мэр Новокузнецка предупредил горожан, что если уровень воды в Томи в районе Кузнецкого моста поднимется на 140 см и достигнет отметки в 550 см, то будет объявлена эвакуация маломобильных людей с территории подтопления, сообщает kuzbass.aif.ru.

— В течение дня уровень воды в реках на территории города продолжит рост без достижения опасных отметок. Сегодня будет проведено оповещение населения предупредительного характера. Подтоплений жилых домов нет. Условия жизнедеятельности населения не нарушены, — отчитался глава города.

По данным на утро 10 апреля уровень воды в Томи в Новокузнецке составляет 490 см (140 см до опасного), Томи в районе Абашево 500 см (130 см до опасного).

Как идёт лёд по рекам в Кемерове и Новокузнецке, можно посмотреть онлайн.

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