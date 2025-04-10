В ТПУ пройдет бесплатный «Аврора.Квиз» для студентов

10 апреля 2025 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

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В среду, 16 апреля, в 17:30 в Кибернетическом центре ТПУ, ауд. 214 (ул. Советская 84/3) состоится бесплатный «Аврора.Квиз» для студентов различных ВУЗов города. Это викторина по общим знаниям из мира IT и продуктам платформы «Аврора». Команды смогут проверить свои знания и навыки в области информационных технологий, а также узнать больше о продуктах платформы «Аврора» и получить фирменный мерч.

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке и дождаться подтверждения.

При регистрации участникам необходимо указать название команды и вуза. В день мероприятия потребуется паспорт РФ для прохождения регистрации. На мероприятие не допускаются участники без подтвержденной предварительной регистрации. Регистрация закроется за 2 рабочих дня до начала мероприятия. Количество мест ограничено.

ОС Аврора — это современная отечественная операционная система для смартфонов и планшетов, разработанная специалистами компании «Открытая мобильная платформа», дочерней компанией «Ростелекома».

Предназначена для решения корпоративных задач, цифровой трансформации предприятий и обеспечения информационной безопасности бизнес-процессов. Активное развитие, современный интерфейс, сертификация ФСТЭК УД4 и ФСБ АК3/КС3, а также растущая экосистема делает ОС Аврора стратегическим выбором российского бизнеса.

ОС Аврора используется в крупных государственных компаниях и организациях и формирует безопасную мобильную среду, гарантируя защищенный доступ сотрудников из любого места, где есть интернет, к корпоративным и государственным информационным системам.



Компания «Открытая мобильная платформа» занимается разработкой и продвижением российской мобильной ОС Аврора и платформы управления корпоративными мобильными устройствами «Аврора Центр», а также других решений, которые позволяют строить доверенную мобильную среду, гарантируя защиту чувствительной информации.

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