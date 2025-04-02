Томская область выставила на торги за 63,4 млн рублей участок для добычи гравия в русле Томи

2 апреля 2025 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак, из архива издания

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области объявил аукцион на право пользования участком Томское для разведки и добычи песчано-гравийных, валунно-гравийно-песчаных и валунно-глыбовых пород, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

Участок недр площадью 1,36 кв. км расположен в пределах города Томска в русле реки Томь. Запасы по категории С1 составляют 1,5 млн кубометров.

Срок пользования участком недр — 25 лет с даты регистрации лицензии. Начальная цена составляет 63,4 млн рублей, шаг аукциона — 6,34 млн рублей. Торги запланированы на 30 апреля.

По информации с сайта Росгеолфонда, лицензия на разведку и добычу на участке недр «Томское» с сентября 2020 года принадлежала АО «Томская судоходная компания» (ТСК, входит в Сибирский центр логистики), однако в декабре 2021 года она была аннулирована.

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