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Завтра на улицы Томска выйдет третий «Адмирал»

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Завтра, 15 апреля, в Томск выйдет третий троллейбус с увеличенным автономным ходом «Адмирал».

Как уточняют в пресс-службе мэрии, транспортное средство будет проходить обкатку. Это необходимо для изучения механизмов троллейбуса, его особенностей, проходимости предполагаемого маршрута, а также для обеспечения безопасности пассажиров и других участников дорожного движения. Поэтому во время обкатки троллейбус не перевозит пассажиров.

После всех подготовительных мероприятий троллейбус полноценно встанет на маршрут и будет доступен для томичей.

Подобные «Адмиралы» уже ходят под номером 6А по маршруту пл. Ленина — Троллейбусное депо — Зеленые горки — ул. Клюева — Приборный завод.

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