Томские старшеклассники стали призерами всероссийского интеллектуального турнира «Умножая таланты»

25 апреля 2025 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

В Санкт-Петербурге объявили призёров десятого всероссийского интеллектуального турнира «Умножая таланты». Награды одной из крупнейших в стране олимпиад по науке, технологиям и инжинирингу забрали старшеклассники в том числе из Томска. Андрей Кириенко и Вероника Панина заняли третье место по направлению «Нефтехимия». Ребята набрали одинаковое число баллов.

«Газпром нефть» ежегодно проводит турнир «Умножая таланты» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города». Проект помогает находить одаренную молодежь в том числе на отдаленных территориях и в небольших населенных пунктах страны. В юбилейной олимпиаде приняло участие более 3000 учеников 8-11 классов из восьми регионов России. По итогам регионального этапа, который прошел в конце марта, в финал вышел 81 участник.

Турнир «Умножая таланты» отличается от классических олимпиад решением реальных индустриальных задач. В течение недели школьники работали над заданиями по нефтехимии, математическому моделированию и цифровым технологиям в нефтегазовой сфере. Ребят разделили на команды, и каждой группе достался конкретный кейс, например, анализ влияния климатических изменений на нефтедобычу и другие.

Победители определялись по итогам презентации проектов перед экспертами «Газпром нефти» и академическими партнерами турнира. Выигравшие школьники получат до 10 баллов к ЕГЭ при поступлении в ведущие российские вузы: Санкт-Петербургский государственный университет, Высшую школу экономики, Университет ИТМО, Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого, МИРЭА — Российский технологический университет, Омский государственный технический университет, Тюменский государственный университет и Томский политехнический университет.

«На турнире „Умножая таланты“ школьники не просто учатся, а создают будущее вместе с „Газпром нефтью“. В командах с экспертами они разбирают актуальные проблемы и предлагают инновационные подходы к решению самых сложных отраслевых задач, для которых пока нет готовых ответов. Такой формат позволяет ребятам увидеть профессиональные возможности и понять, какие идеи можно трансформировать в конкретные кейсы. Турнир помогает школьникам поверить в собственные силы, получить поддержку, зарядиться вдохновением и сделать первый шаг к успеху в карьере», — отметила директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» Ярина Сугакова.

«Я уже во второй раз вышла в финал турнира „Умножая таланты“. В прошлый раз мы были совсем маленькие, не знали, как это все происходит. Сейчас мы приехали более подготовленными, с опытом. В этом году мы намного больше поработали, я считаю, что на этот раз у нас гораздо лучше результат. Я выбрала направление „Нефтехимия“, потому что в какой-то момент в школе у меня начало получаться решать задачи, я начала ходить в „Кванториум“, там у нас прекрасная преподавательница, которая начала нам предлагать участвовать в различных конкурсах. И сейчас мы дошли до того, что ездим на различные олимпиады и нам не страшно это делать», — подчеркнул призер всероссийского турнира «Умножая таланты» Вероника Панина.

Интеллектуальный турнир «Умножая таланты» — проект по формированию исследовательских компетенций старшеклассников в науке, технологиях и инжиниринге. Входит в систему образовательных проектов программы социальных инвестиций «Родные города». Турнир проводится для учеников 8-11 классов из ЯНАО, ХМАО-Югры, Омской, Томской, Тюменской, Оренбургской областей, Москвы и Санкт-Петербурга. Победители и призеры получают до 10 дополнительных баллов к Единому государственному экзамену при поступлении в ведущие вузы России. С 2015 года в «Умножая таланты» приняли участие более 23 500 школьников.

«Родные города» — программа социальных инвестиций «Газпром нефти». Её цель — улучшать жизнь людей и способствовать устойчивому развитию регионов деятельности компании. Программа развивает системы культурных, спортивных, образовательных, экологических и других проектов в регионах деятельности компании. «Газпром нефть» обладает статусом партнера «Национальных проектов России» и способствует достижению национальных целей развития.

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