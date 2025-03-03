Уволенный сооснователь томского музея «Следственная тюрьма НКВД» Василий Ханевич завел телеграм-канал

3 марта 2025 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

На прошедшей неделе стало известно об увольнении одного из создателей томского музея «Следственная тюрьма НКВД» Василия Ханевича. По сообщению источников редакции, он был вынужден покинуть место работы, где трудился с 2002 года, написав заявление «по собственному желанию». Сам Ханевич не комментирует свой уход. В Томском областном краеведческом музее, в чьем ведомстве находится «Следственная тюрьма НКВД», «Томскому Обзору» также отказались прокомментировать ситуацию с увольнением исследователя.

Но несмотря на уход из музея, Василий Ханевич намерен продолжить свою работу и по-прежнему рассказывать об истории советских репрессий в Сибири в целом и Томско-Нарымском регионе в частности. Для этого он завел телеграм-канал «Т.О.М.С.К — Таежное Отдаленное Место Ссылки Каторжников».

«Следственная тюрьма НКВД» — первый в России музей, посвященный истории советских массовых репрессий. Он был основан в 1989 году по инициативе жителей Томска. Одним из его создателей был Василий Ханевич. Он возглавлял учреждение с 2002 по 2019 год. После Василий Ханевич работал старшим научным сотрудником музея.

Учреждение находится в подвальном помещении здания, где в 1923–1944 годах располагалась внутренняя тюрьма Томского отдела ОГПУ-НКВД. После 1944 года в доме в основном жили сотрудники НКВД и представители партийной номенклатуры.

Осенью 2022 года музей был вновь открыт после масштабной реконструкции. Проектом занимался Фонд памяти совместно с Музеем истории ГУЛАГа. В рамках этой работы площадь музея увеличилась почти в три раза. Помимо экспозиционных девяти камер, в музее появились зал для открытых мероприятий, библиотека, а также просторных холл со стендом «История дома на фоне истории страны», посвященный зданию, в котором располагается учреждение. Ежедневно в музее проходит по четыре-пять экскурсий, среди их посетителей не только томичи, но и люди из соседних городов и стран. Только за первый год, минувший с реконструкции, томский музей посетили 40 тысяч человек.

Василий Ханевич — выпускник ТГУ. В 1980–1999 годах преподавал в ТГАСУ политэкономию, историю, философию, политологию. С 1993-го — сотрудник областного краеведческого музея, один из идеологов и руководитель первого в России мемориального музея истории политических репрессий «Следственная тюрьма НКВД». Автор нескольких книг и более ста статей по истории политических репрессий, сибирской Полонии, католической церкви, музеологии. Награжден медалью уполномоченного по правам человека в РФ «Спешите делать добро».

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