Уволенный сооснователь томского музея «Следственная тюрьма НКВД» Василий Ханевич завел телеграм-канал
На прошедшей неделе стало известно об увольнении одного из создателей томского музея «Следственная тюрьма НКВД» Василия Ханевича. По сообщению источников редакции, он был вынужден покинуть место работы, где трудился с 2002 года, написав заявление «по собственному желанию». Сам Ханевич не комментирует свой уход. В Томском областном краеведческом музее, в чьем ведомстве находится «Следственная тюрьма НКВД», «Томскому Обзору» также отказались прокомментировать ситуацию с увольнением исследователя.
Но несмотря на уход из музея, Василий Ханевич намерен продолжить свою работу и по-прежнему рассказывать об истории советских репрессий в Сибири в целом и Томско-Нарымском регионе в частности. Для этого он завел телеграм-канал «Т.О.М.С.К — Таежное Отдаленное Место Ссылки Каторжников».
«Следственная тюрьма НКВД» — первый в России музей, посвященный истории советских массовых репрессий. Он был основан в 1989 году по инициативе жителей Томска. Одним из его создателей был Василий Ханевич. Он возглавлял учреждение с 2002 по 2019 год. После Василий Ханевич работал старшим научным сотрудником музея.
Учреждение находится в подвальном помещении здания, где в 1923–1944 годах располагалась внутренняя тюрьма Томского отдела ОГПУ-НКВД. После 1944 года в доме в основном жили сотрудники НКВД и представители партийной номенклатуры.
Осенью 2022 года музей был вновь открыт после масштабной реконструкции. Проектом занимался Фонд памяти совместно с Музеем истории ГУЛАГа. В рамках этой работы площадь музея увеличилась почти в три раза. Помимо экспозиционных девяти камер, в музее появились зал для открытых мероприятий, библиотека, а также просторных холл со стендом «История дома на фоне истории страны», посвященный зданию, в котором располагается учреждение. Ежедневно в музее проходит по четыре-пять экскурсий, среди их посетителей не только томичи, но и люди из соседних городов и стран. Только за первый год, минувший с реконструкции, томский музей посетили 40 тысяч человек.
Василий Ханевич — выпускник ТГУ. В 1980–1999 годах преподавал в ТГАСУ политэкономию, историю, философию, политологию. С 1993-го — сотрудник областного краеведческого музея, один из идеологов и руководитель первого в России мемориального музея истории политических репрессий «Следственная тюрьма НКВД». Автор нескольких книг и более ста статей по истории политических репрессий, сибирской Полонии, католической церкви, музеологии. Награжден медалью уполномоченного по правам человека в РФ «Спешите делать добро».
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