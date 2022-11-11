Четыре входа, девять камер, кафе и книжный. В Томске открылась обновленная «Следственная тюрьма НКВД»

11 ноября 2022 / Томский Обзор / Фото: Василина Фаткулина

В минувший вторник, 8 ноября, томской общественности представили обновленный мемориальный музей «Следственная тюрьма НКВД», решение о реконструкции которого было принято еще три года назад. Проектом занимался Фонд Памяти совместно с Музеем истории ГУЛАГа.

Открытие обновленного мемориальный музей «Следственная тюрьма НКВД» Фото: Владимир Дударев

О процессе реконструкции, ее итогах и планах по развитию музея на прошедшей в среду пресс-конференции рассказали Роман Романов, руководитель Фонда Памяти, директор Музея истории ГУЛАГа, заместитель директора по работе с мемориальным наследием в Томском областном краеведческом музее Валерий Уйманов и сооснователь мемориального музея «Следственная тюрьма НКВД» Василий Ханевич.

— В 2019 году в Томск приезжала межведомственная рабочая группа. У нас есть утвержденная правительством Российской Федерации концепция государственной политики по увековечивания памяти жертв политических репрессий. В ней прописан ряд пунктов — это работа с местами массовых захоронений, работа с архивными материалами и работа как раз с музеями. Музей в Томске стал самым первым в стране подобным учреждением, посвященным этой тематике. Он отличается от других тем, что располагается в мемориальном здании. Именно в этих стенах функционировала тюрьма, они сами несут особую значимость, ценность. И таких музеев у нас в стране на данный момент больше нет, — рассказал Роман Романов, руководитель Фонда Памяти, директор Музея истории ГУЛАГа.

Роман Романов, руководитель Фонда Памяти, директор Музея истории ГУЛАГа на открытии обновленного мемориального музея «Следственная тюрьма НКВД» Фото: Владимир Дударев

Реконструкция шла с февраля текущего года и включала себя покупку новых помещений внутри здания. В итоге площадь музея увеличилась в два раза, что позволило разместить вдвое больше экспонатов. После реконструкции существенно улучшилась доступность места. Кроме того, в учреждении оборудованы несколько входов и выходов, которые позволяют переориентировать потоки посетителей. Также теперь в него без проблем смогут попасть и люди с ограниченными возможностями здоровья. Раньше в музее такая возможность отсутствовала из-за одного входа с крутой лестницей.

В модернизации применяли экспозиционно-выставочные технологии, которые уже были задействованы при создании Музея истории ГУЛАГа. По словам Романа Романова, основная задача, которая стояла перед командой проекта — это сохранение мемориальной составляющей учреждения, той атмосферы места, которая тут уже была создана до реконструкции.

Фото: Владимир Дударев

— [в экспозиции] Мы полностью изменили временные отрезки и то, как они рассматривались. В итоге они стали более тематическими и освещают уже конкретные, наиболее яркие события, характерные для этого региона страны, — отметил заместитель директора по работе с мемориальным наследием в Томском областном краеведческом музее Валерий Уйманов. — Для Томской области характерно огромное количество людей, которые были сюда сосланы из различных территорий страны в довоенный и послевоенный периоды времени. Это мы сделали одним из важных моментов [экспозиции], чтобы показать, что это за люди были, в каких условиях они жили, какая у них была судьба. Каждая камера освещает свой период, и человек постепенно проходит по истории своей страны.

Заместитель директора по работе с мемориальным наследием в Томском областном краеведческом музее Валерий Уйманов Фото: Владимир Дударев

Обновленная экспозиция включает в себя 9 тематических камер, воссозданных в реальном объеме. Одна — тюремная камера — музеефицирована в первоначальном виде. Остальные восемь посвящены определенной тематике — диктатура, законность, восстание, сопротивление мнимое и реальное, тюрьма, ГУЛАГ, коммунальная квартира 60-70-х годов, где представлены бытовые вещи тех лет.

Один из залов музея — коммунальная квартира 60-70-х годов, где представлены бытовые вещи тех лет Фото: Владимир Дударев

Депутат Законодательной думы Томской области Галина Немцева Фото: Владимир Дударев

Увеличение площадей позволило команде проекта шире и глубже осветить некоторые вопросы, которые, по словам Василия Ханевича, всегда волновали томичей — это Чаинское восстание 1931 года, Назинская трагедия 1933 года, Колпашевский яр и ряд других.

— Самое главное, на чем была основана наша старая экспозиция — это судьбы людей. И сейчас они представлены даже больше — не просто в виде биографической справки, а в виде экспонатов и архивных документов, связанных с судьбой конкретного человека. Когда старая экспозиция демонтировалась, были опасения, что у тюрьмы может утратиться атмосфера. Но сейчас, по результатам работы, я вижу, что это даже больше усиливает эмоциональное воздействие на посетителей. Сохранилась камера, воссоздан кабинет следователя. Много новых экспонатов, которые до этого хранились в наших запасниках. Некоторые из них были принесены нашими посетителями.

Сооснователь мемориального музея «Следственная тюрьма НКВД» Василий Ханевич Фото: Владимир Дударев

Музей и в дальнейшем планирует вести работу с предметами репрессированных родственников, которые передают в дар сами томичи. Таким образом, постоянная экспозиция будет регулярно пополняться.

— Вспоминается вышивка женщины, сделанная в томском лагере ЧСИР, официально он назывался Нарымское спецотделение Сиблага НКВД. Эту вышивку сделала балерина Большого театра Галина Лерхе — дочь которой — всем известная Мария Марковна Смирнова, заведовавшая литературной частью театра драмы, недавно ушла от нас. Незадолго до своей кончины она передала нашему музею эту вышивку, — отметил Василий Ханевич.

Фото: Владимир Дударев

В свою очередь, Валерий Уйманов отметил, что реконструкция стала большим рывком для музеев Томска.

— У нас есть все средства, которые позволяют человеку самому, персонально подойдя к какому-то стенду, взять устройство и послушать ту или иную информацию, которая была заложена. У нас есть несколько панелей, на которых постоянно демонстрируются те или иные моменты, связанные с историей. Есть карты, на которых можно оценить насыщение Томской области комендатурскими поселками, — рассказал Валерий Уйманов.

Советник президента и председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев произносит торжественную речь на открытии музея «Следственная тюрьма НКВД» Фото: Владимир Дударев

После реконструкции в музее появилась картотека со списком людей, которые были расстреляны в 37-38-е годы прошлого столетия. На данный момент в ней числятся 1 800 имен.

— Человек сам, подойдя к этой картотеке, может найти своего родственника. В ней дана краткая справка — то что раньше было опубликовано в книге памяти — но не у каждого она есть. Теперь каждый, взяв карточку своего родственника, может понять, что его имя увековечено, — отметил Валерий Уйманов. — Мы сейчас ведем новый проект, связанный со спецпереселенцами, я думаю, что мы расширим эту картотеку. Тем самым мы создадим своеобразный памятник, через который можно ощутить и осознать масштаб происшедшего.

Картотека со списком людей, которые были расстреляны в 37-38-е годы прошлого столетия Фото: Владимир Дударев

Одной из задач реконструкции стало расширение функционала музея — теперь здесь есть зал для проведения театральных мероприятий, кинопоказов, лекций.

— Это отдельное направление работы с посетителями. Сегодня они приходят на постоянную экспозицию, завтра они посещают выставку, послезавтра участвуют в презентации книги, смотрят спектакль, кинопоказ. Это такая жизнь учреждения, которая вовлекает людей. И в томском музее теперь тоже есть многофункциональный зал, в котором могут проводиться как сменные выставки, так и мероприятия, — отметил Роман Романов.

Фото: Владимир Дударев

Дополнительная программа музея уже расписана до конца декабря и скоро будет опубликована на сайте учреждения. Она будет схожа с теми мероприятиями, которые проводятся в Музее истории ГУЛАГа. Томичей ждут лекции, презентации издательской программы и кинопоказы.

Валерий Фадеев на экскурсии по обновленному музею Фото: Владимир Дударев

Экспозицию музея также пополнил стенд «История дома на фоне истории страны», посвященный зданию, в котором располагается учреждение. Он находится прямо в большом гардеробе, так что уже на входе посетители смогут погрузиться в атмосферу здания.

Кроме того, после реконструкции в музее появился центр документации, где все желающие смогут получить консультации по поиску информации о репрессированных родственниках. Помимо этого совсем скоро в учреждении заработают кафе и книжный магазин.

Фото: Василина Фаткулина

— Мы планируем, что кафе будет, скорее, рекреационной зоной, где человек сможет выдохнуть после посещения экспозиции. Тема, которая рассказывается тут, не всегда проста для восприятия, — рассказал Роман Романов. — При кафе будет работать книжный магазин, ассортимент которого будет очень похож на аналогичный в московском музее. Сейчас мы привезли большое количество книг, которые уже находятся в библиотеке, доступной для посетителей. Это издания, с одной стороны, тематические, с другой — художественная литература, посвященная ГУЛАГу, репрессиями и чуть шире. Здесь можно будет найти исследования на тему того, как люди помнят, как с этой памятью работают.

Томские художники Лукия Мурина и Николай Исаев Фото: Владимир Дударев

Предполагается, что кафе и магазин откроются до конца ноября и будут работать на протяжении всего дня. Летом рядом с музеем также может открыться летнее кафе.

Посетить обновленный музей можно будет как самостоятельно, так и с экскурсоводом. Максимальная стоимость билетов составляет 300 рублей, но есть и льготные категории, и покупка по Пушкинской карте. Учреждение будет работать с 10.00 до 18.00. Однако сейчас музей обсуждает возможность сдвинуть время закрытия на 19.00. Понедельник, традиционно, выходной.

Фото: Владимир Дударев

Текст: Василина Фаткулина

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