В Томске сносят аварийные дома на Бердской
Сегодня, 6 марта, в Томске подрядчик приступил к сносу расселенных домов по ул. Бердская, сообщает пресс-служба мэрии.
Предполагается, что в марте будут демонтированы дома под номерами 9 и 13. Первый из них был построен в 1940 году, второй — в 1938. Оба здания признаны аварийными. Ранее в целях безопасности к ним был ограничен доступ.
Также перед сносом здания отключили от всех ресурсов.
— В дальнейшем на месте снесенных домов панируется расширение прилегающего сквера в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» по инициативе «Формирование комфортной городской среды», — рассказали в администрации Ленинского района Томска.
Напомним, сегодня утром в Томске также приступили к сносу расселенных домов на Студенческой улице.
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