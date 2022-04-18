Университет в городе: как Томский политех открыл томичам свою необычную историю

18 апреля 2022 / Партнерский материал / Фото: Серафима Кузина

Университеты — настолько неотъемлемая часть Томска, что мы об этом уже даже не задумываемся. Каждый день спешим по делам или прогуливаемся мимо учебных корпусов, занимаемся спортом на вузовских стадионах, участвуем в организованных им праздниках.

Познакомиться ближе с Томским политехническим университетом можно благодаря открытым бесплатным экскурсиям. Прогуляться по знаковым для политеха местам, заглянуть в обычно недоступные подвалы и чердаки старинных зданий можно будет уже совсем скоро.

Подробнее о том, что планируется организовать в университете для томичей и туристов в ближайшее время, — в нашем материале.

Открыть университет городу

В главном корпусе ТПУ Фото: Серафима Кузина

Такую форму диалога с горожанами и туристами— открытые бесплатные экскурсии — в университете придумали год назад. Запустили прошлой весной и убедились, что экскурсии очень вдохновляют публику. Теперь направление развивается и расширяется:

— Наш университет открыт для всех. Хотя сейчас в вузах страны действует пропускная система, мы все равно принимаем гостей и в нашем музее, и на экскурсиях, — говорит Елизавета Кузьмина, начальник Отдела культурного наследия и работы с сообществом. — Экскурсии мы анонсируем на сайте ТПУ, в нашей группе «ВКонтакте», в телеграм-канале. Чтобы принять участие, достаточно просто записаться.

Елизавета Кузьмина Фото: Серафима Кузина

Пешеходные прогулки зависят от сезона, — ближайшие запустят в конце апреля-начале мая, когда потеплеет. А завершатся они в сентябре.

— Первой нашей экскурсией была прогулка по европейскому кварталу - так в начале XX века называлось место в Томске, где расположен комплекс зданий Томского политеха. Это было действительно европейское место по стилю, архитектуре зданий. По отзывам тогда мы поняли, что людям очень хочется побывать в корпусах ТПУ. Так возникла идея сделать отдельные экскурсии по ним. В прошлом году знакомили томичей с главным и горным корпусами, — рассказывает Светлана Григорьева, специалист по экспозиционно-выставочной деятельности. — Наши корпуса самобытны и аутентичны, это настоящие памятники архитектуры. В главном и химическом сохранилась историческая напольная плитка, балясины, рукомойники, шкафы. Во многих старинных зданиях во время реставрации заделывали уникальные детали сайдингом. А в наших корпусах создается полное ощущение, что мы перенеслись на 100 лет назад. В главном корпусе был ремонт, но детали бережно сохраняли. И сегодня можно увидеть старинную решетку отопления, балкончик. Ничего не изменилось и в актовом зале. В физическом корпусе сохранился камин. Сейчас это помещение отделения экспериментальной физики, а в прошлом там располагалась квартира профессора Бориса Петровича Вейнберга.

Светлана Григорьева Фото: Серафима Кузина

Историй из прошлого и своих загадок у корпусов множество. К примеру, в главном есть крошечный балкон. Зачем он был нужен в здании вуза, где располагаются учебные аудитории? В политехе провели свое расследование и на экскурсиях знакомят с версиями его появления. А в одном из кабинетов стоит огромный несгораемый шкаф. Ему больше 100 лет, он весит две тонны, как его смогли довезти из столицы, где находилось представительство компании-производителя и как потом внесли в корпус — неясно, но есть гипотезы.

Корпуса и их тайны

В главном корпусе ТПУ Фото: Серафима Кузина

Какую публику чаще всего можно увидеть на экскурсиях и что больше всего интересует гостей?

— Сейчас востребовано все, — отмечает Елизавета Кузьмина. — За пандемию люди устали от изоляции, всем хочется событий, новых мест. Теперь все предпочитают стать частью группы и погулять с экскурсоводом. Возможность общаться, обмениваться мнениями, подтверждать и опровергать факты стала очень ценной. Что касается локаций, то многих привлекают чердаки и подвалы, места, куда можно заглянуть только благодаря экскурсиям.

Фото: Серафима Кузина

Общего «портрета» любителя прогулок нет — в одной группе могут оказаться и выпускники ТПУ с детьми, и пенсионеры, и молодые активные люди, и школьники, выбирающие, куда поступать.

— В основном приходят женщины, их 80 процентов, возраст — примерно 25 до 65 лет. Особенно неравнодушны женщины за 50 — они слушают увлеченно, стремятся увидеть как можно больше. Мужчин на прогулках мало, но обычно это молодые, думающие парни. У них есть две стратегии: они либо задают много вопросов, либо начинают спорить, — рассказывает выпускник ТПУ, исследователь архитектуры и истории Томска Артем Дроздов. — В целом участников можно поделить на две больших группы. Одной нравится смотреть на людей, которые горят какой-то темой. А что именно им при этом рассказывают, не так важно. Вторая категория — те, кто интересуется темой несостыковок в истории. Действительно, если изучать архивные данные, книги, фотографии, то видишь много противоречий. Люди изучают, что могут, а потом идут за иллюстрациями этих противоречий в реальных зданиях.

Артем Дроздов Фото: Серафима Кузина

С Артемом Дроздовым политехнический сотрудничает уже второй год. В прошлом году при его участии в ТПУ запустили экскурсию «Тайны подземелья четвертого корпуса». Теперь в планах — показать томичам и туристам чердаки и подвалы университета.

— ТПУ уникален с точки зрения интегрированности в историческую часть города, — говорит Артем. — Европейский квартал, здания имперской архитектуры, многие видят каждый день просто проходя по главной улице города, для этого не нужно заглядывать в рощи или выбирать особый маршрут.

В главном корпусе ТПУ Фото: Серафима Кузина

Другая важная особенность университета — объединение нескольких архитектурных слоев. На экскурсиях будет возможность поближе познакомится со всеми.

— Это и имперский стиль, и советская межвоенная архитектура. Одно из редких для Томска зданий, построенных между Первой и Второй мировыми войнами — 8 корпус ТПУ, — подчеркивает Артем. — Его несколько раз достраивали, перестраивали. По разным проектам он должен был быть химико-технологическим институтом, а потом ново-горным корпусом. Это пример редкого конструктивизма, который потом переделали в сталинский неоклассицизм. В 1950–60-е года строили 10-й и 11-й корпус, весь студенческий городок. Кстати, в 11-м корпусе стоит ускоритель частиц, модуль здания разрабатывал институт академика Алексея Щусева. Того самого, что проектировал Мавзолей. У нас есть его «следы». В ТПУ есть много интересного, чего ни томичи, ни гости города еще никогда не видели.

Увидеть то, что спрятано

В главном корпусе ТПУ Фото: Серафима Кузина

Встреча с имперским стилем — это экскурсия по главному корпусу ТПУ. Ее участники заглянут на чердак и в подвал. Но интересное начинается еще по пути — Артем показывает, где прежде было окно, какая стена отсутствовала в первоначальном варианте корпуса.

На чердаке сразу привлекают внимание монументальные остатки той системы отопления, что согревала политех с момента его открытия. Здесь очень атмосферно и есть что порассматривать — необычную конструкцию висячих стропил, лебедки, которые держат роскошные люстры на верхнем этаже, странные сочетания технологий из разных эпох.

На чердаке главного корпуса ТПУ Фото: Серафима Кузина

Во время другой прогулки гости смогут познакомиться и с чердаком третьего корпуса ТПУ:

— Он собран из разных зданий, что видно по декору. Поднимаемся на чердак и видим, что был красивый декор, а потом пристроили здание, и он оказался внутри чердака, — рассказывает Артем. — Далеко не все и всегда строилось «как в книжке», бывало всякое. Благодаря смелости ТПУ можем об этом говорить откровенно. Человек после такой прогулки получит полное представление о корпусе, о событиях, которые в нем происходили.

А вот подвал главного корпуса ТПУ вовсе не напоминает мрачные подземелья:

В подвале главного корпуса ТПУ Фото: Серафима Кузина

Сейчас здесь располагаются рабочие кабинеты, но изначально там предполагались только технические помещения. Это видно по старому плану корпуса 1897 года, сделанному автором проекта архитектором Марфельдом. Подвал полностью повторял планировку остальных этажей, но в углах стояли источники системы отопления. Они нагревали воздух, и он шел по жаровым внутренним каналам наверх, в несущие стены.

Планы на сезон

Фото: Серафима Кузина

Еще более необычные прогулки ожидаются по подвалу четвертого (инженерного) корпуса — там целых три подземных хода, которые ведут в сторону главного, третьего и пятого корпусов. Они глубокие, и участники прогулки смогут даже спуститься в колодец, откуда начинался путь.

Также в планах на грядущий сезон — знакомство с физическим корпусом, разработка экскурсий по корпусам, построенным в советское время. Их много, это образцы сталинской архитектуры. Задумана и прогулка по химическому корпусу. Ее главной темой станет визуальная сторона здания:

— Он самый монументальный, и единственный, где на фасаде маскароны. В целом у здания интересная форма, сложное архитектурное решение. В аудиториях сохранились конструкции потолков, которые разрабатывал еще сам архитектор Гут. Подобные решения были в духовной семинарии на Никитина, но она, к сожалению, сгорела, — рассказывает Артем.

В главном корпусе ТПУ Фото: Серафима Кузина

К 9 Мая ТПУ подготовит тематическую экскурсию вместе с СибГМУ:

— Она будет посвящена тому, что в годы Великой Отечественной войны в Томске располагались эвакуационные госпитали, они занимали три наших корпуса из семи, — говорит Светлана Григорьева. — Мы задумали пешеходную экскурсию, которая будет завершаться в музее истории СибГМУ. Расскажем, что и где именно на территории наших корпусов находилось, кто проводил лечение, чем занимались ученые.

В настоящее время идет доработка планов на грядущий сезон. В университете обещают, что расписание всех экскурсий появится в открытом доступе в ближайшее время.

Текст: Мария Симонова

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