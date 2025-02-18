Прогулка по Сосновому бору: 8 необычных деревянных и каменных домов

18 февраля 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Район Соснового бора на севере Томска впечатлил нас комплексом зданий бывшей окружной психолечебницы. Продолжив исследовать эту часть города, мы обнаружили еще с десяток интересных точек, по которым и прошел новый прогулочный маршрут от редакции «Томского Обзора».

Некоторые здания, найденные нами для него, оказались памятниками архитектуры, другие — просто любопытными домами, выделяющимися среди новых коттеджей и многоэтажек. В прошлый раз мы уже начали рассказ о самых ярких объектах ансамбля окружной психолечебницы. Новый маршрут не обошелся без объектов, построенных для него.

Как и в прошлый раз, мы начнем движение от автобусной остановки «Сосновый бор».

Первое здание на маршруте расположено буквально в ста метрах от остановки — на ул. Садовая, 2. Это небольшой одноэтажный деревянный дом, состоящий из двух квартир. Он признан памятником архитектуры и включен в ансамбль «Томской окружной лечебницы». В распоряжении администрации Томской области о включении здания в список объектов культурного наследия указано, что дом построен в 1901–1908 гг. — даже раньше, чем сам корпус больницы. В процессе участвовали уже известные нам архитекторы — , занимавшиеся обустройством Томской лечебницы для душевнобольных.

Дом на ул. Садовая, 2. Январь, 2025. Фото: Савелий Петрушев

Следующее здание — жилой каменный дом на ул. Венгерской, 2. Он выполнен в стилистике главного корпуса Томской психиатрической больницы — в отделке фасадов использовалась обнаженная кирпичная кладка. Обращаем внимание на карниз под крышей этого дома и кирпичную перемычку над окнами, похожие архитектурные детали мы также видели на некоторых каменных зданиях первого маршрута.

Необычно смотрится деревянный фронтон, по форме, кстати, напоминающий крыши деревянных домов на ул. Кутузова 2 и 4. И это не просто случайность. Здание на Венгерской также относится к ансамблю бывшей окружной психолечебницы. Считается, что построено оно в 1917 году архитекторами Андреем Лангером и Станиславом Хомичем, став последним объектом комплекса.

Дом на ул. Венгерской, 2. Январь, 2025. Фото: Савелий Петрушев

Осмотрев дом на Венгерской, выходим на улицу Кутузова. На противоположной стороне дороги — еще один небольшой деревянный одноэтажный дом. Это Кутузова, 9. Хотя он не относится к ансамблю Томской окружной больницы, но явно заслуживает внимания. Украшают здание больше десяти ярко-голубых наличников с узором сверху. В центре сандрика — то ли корона, то ли цветок лилии. По словам одной из жительниц дома, в середине ХХ века в этом здании находилась почта. Сейчас в нем расположены три жилых квартиры.

Дом на ул. Кутузова, 9. Сентябрь, 2024. Фото: Серафима Кузина

Далее наш путь продолжается по улице Кутузова в сторону лыжной базы «Сосновый бор». Минуем памятники архитектуры в неорусском стиле — резные дома №2 и 4, которые входят в ансамбль больницы. А вот здание на нечетной стороне улицы — на Кутузова, 5 — не входит в перечень объектов культурного наследия, хотя в его стилистике улавливаются знакомые национальные мотивы, которые мы видели на предыдущих зданиях из ансамбля.

Этот бревенчатый домик выделяется шикарным деревянным мезонином, похожим на маленький терем на крыше. В центре него — окно необычной формы, с заостренным верхним концом, по бокам — резные колонны. Завершается декор козырьком в виде солярного знака и острым шпилем.

Дом на ул. Кутузова, 5. Январь, 2025. Фото: Савелий Петрушев

Около лыжной базы «Сосновый бор» поворачиваем налево — на улицу Амурскую. Встречающиеся по пути деревянные дома не относят к ценному архитектурному наследию Томска. Тем не менее, они привлекают внимание своим резным декором и своеобразной «игрушечностью». Например, как здание на ул. Амурская, 44. Этот простой деревянный дом выделяется застекленной верандой и своим классицистическим внешним видом.

Дом на ул. Амурская, 44. Январь, 2025. Фото: Савелий Петрушев

Буквально через два дома встречаем еще один интересный объект деревянного зодчества — на ул. Амурская, 40. Это здание украшают наличники со ставнями и резными фронтонами, а также мезонин с деревянным балконом. Над ним — слуховое окно в форме карточной пики. На данный момент в доме располагаются две жилые квартиры.

Дом на ул. Амурская, 40. Январь, 2025. Фото: Савелий Петрушев

Продолжаем наш путь по Амурской. Издалека замечаем яркий деревянный дом под номером 32 с нарядным декором. Когда-то он уже становился героем нашего материала. Живет в этом здании томич Геннадий Зинченко, который перебрался из квартиры на Каштаке на улицу Амурскую около десяти лет назад. С тех пор он занимается резьбой по дереву: своими руками полностью украсил дом и двор, а еще смастерил большую детскую площадку «Свечка».

Подробнее историю Геннадия Зинченко и его дома читайте в нашем материале.

Дом на ул. Амурская, 32. Январь, 2025. Фото: Савелий Петрушев

Финальная точка прогулки — миниатюрный деревянный домик на ул. Амурская, 12. Он обшит деревом и окрашен. Деревянные наличники, как и на многих домах района, со ставнями. Сверху их украшают фронтоны с часто встречающимся в Томске узором: занавесями с кистями. Свесы — словно бахрома на шторах. Это уже более позднее здание: по словам жительницы дома, оно было построено в 50-х годах прошлого века. О времени постройки говорят и пара чердачных окон.

Дом на ул. Амурская, 12. Январь, 2025. Фото: Савелий Петрушев

Здесь наш маршрут завершается. Через Камский переулок мы вновь можем выйти на Кутузова, к автобусной остановке «Поселок Свечной», и сесть на проходящие там маршрутки №4, 11, 38 и 16/131 обратно до Томска. Весь путь составляет около двух километров и вполне подходит даже для зимних прогулок. Кроме того, удаленность от города, красота вековых сосен и размеренная жизнь местных жителей помогут замедлиться и провести хотя бы пару часов вдали от городской суеты.

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