Объем накоплений жителей Томской области в 2024 году вырос на 21%

25 марта 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Объем средств на вкладах и текущих счетах жителей Томской области в 2024 году вырос на 21%, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные отделения по Томской области Сибирского главного управления Банка России.

Отмечается, что на начало 2025 года жители региона хранили почти 262 млрд рублей. За 2024 года доля вкладов в иностранной валюте незначительно снизилась, на 1 января текущего года она составляла 3,09%, на начало прошлого года — 3,7%.

По словам заместителя управляющего томского отделения Татьяны Толкмит, которые приводятся в сообщении, коммерческие банки продолжают предлагать условия с максимальными ставками более 20% годовых. Такой уровень ставок позволяет доходность по депозитам.

«При открытии нового сберегательного продукта нужно учитывать будущую инфляцию или другими словами — прогноз по инфляции на период вклада. Сейчас Банк России ожидает, что годовая инфляция к концу 2025 года снизится до 7-8%, и в 2026 году вернется к 4%», — приводятся в сообщении слова Толкмит.

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