Томичей приглашают на читку новеллы «Королевская невеста» в Доме искусств

4 марта 2025 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В субботу, 15 марта, томские актеры прочитают новеллу Эрнста Гофмана «Королевская невеста» в Доме искусств.

Как уточняют организаторы, на литературно-театральном вечере выступят заслуженный артист РФ Евгений Казаков, Екатерина Мельдер и Данила Дейкун.

— Тексты Гофмана — это возможность перенестись в давно минувшую, но по-прежнему привлекательную эпоху романтизма. В этих текстах странные события сочетаются со сказочными, а мистика соседствует с иронией. Герои Гофмана верят в привидения, умеют видеть мир не таким, как он есть и знают о колдовской силе поэзии, — рассказывает организатор вечера, театральный критик и постоянный автора «Томского Обзора» Мария Симонова.

По ее словам, новеллу «Королевская невеста» уже читали ранее в одном из томских заведений - публика приняла ее тепло. На вечере в Доме искусств текст прозвучит немного иначе.

Мероприятие пройдет в субботу, 15 марта, в Доме искусств в 18.00 по адресу: ул. Шишкова, 10. Стоимость билетов 650 рублей. Подробности можно узнать в группе ВКонтакте.

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