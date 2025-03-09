К гендерным праздникам томичам и томичкам доставляли удочки, синтезаторы и гитары
Самыми необычными посылками, которые доставляла Почта томичам к гендерным праздникам стали гитара, компьютер, синтезатор и удочка. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФПС.
В этом году в преддверии Дня защитника Отечества в центральный офис Почты в Томске доставили гитару. Игровой компьютер прислали в отделение в городе Асино. В посылках также содержались и традиционные мужские подарки ― нижнее бельё, носки, полотенца и косметические наборы. Самым популярным отправлением, доставляемым во многие почтовые отделения региона, стала туалетная вода.
К Международному женскому дню Почта доставила томичкам робот-пылесос, овощерезку и несколько посылок с косметикой. Одна из посетительниц получила синтезатор в первых числах марта. В почтовые офисы Молчановского района в преддверии праздника приходили по почте смартфоны, обувь и плетёные корзины.
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