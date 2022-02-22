Деревянная сказка в Сосновом бору: как томич украшает резьбой свой дом и район

22 февраля 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Томич Геннадий Зинченко перебрался из квартиры на Каштаке в деревянный домик на улице Амурской около десяти лет назад.

Здесь он обзавелся новым хобби — резьбой по дереву. Украсил свой дом и двор, собственными руками смастерил большую детскую площадку, а теперь строит планы по обустройству на территории района сквера для всех местных жителей.

Фото: Серафима Кузина

В поселок Сосновый бор Геннадий Зинченко переехал, чтобы ухаживать за пожилой мамой. До пенсии он работал директором управления объединения компании «Томскнефтегазгеология», резьбой по дереву прежде не занимался, увлекся ею уже на новом месте.

— Я восьмой ребенок в семье, самый любимый. Не хотел оставлять маму одну и решил переехать к ней вместе с женой. Мама дожила до ста лет, два года назад ее не стало, — рассказывает Геннадий Семенович. — Резьба по дереву — мое главное увлечение. Много ездил по городу — на улицы Шишкова, Татарскую, Московский тракт — и фотографировал узоры на наличниках, фасадах, фронтонах деревянных домов. Переехав сюда, решил попробовать украсить наш домик.

Первый забор вокруг дома Геннадий Семенович соорудил из плетня, но он быстро «засох», пришлось заменить его на деревянный.

Березу, которая растет у калитки, хозяин дома постригает в летнее время — иначе ветки упирались бы в провода, и дерево бы пришлось спилить совсем. Такую идею резчик увидел в Москве. Эскиз для деревянной стрекозы, которая сидит на березе, нарисовала внучка. Фото: Серафима Кузина

Работает Геннадий Семенович только в теплое время года. Первым делом подготавливает эскизы: переводит на картон узоры с распечатанных фотографий резных деталей томских деревянных домов. Необходимое оборудование — электролобзик, дрель, рубанок, ручной фрезерный станок — приобрел, самостоятельно изучив вопрос в интернете.

На первых порах дело шло туго, вспоминает мастер: на одну доску длинной в метр уходило трое суток. Теперь же за сутки Геннадий Семенович свободно вырезает семь метров доски. Говорит, уже набил руку:

— Переводить узоры с распечатанных фотографий проще, чем все рисовать самому. Но остальное — мои идеи. Вдохновляюсь нашим русским народным наследием. Основной материал — сосна, она легко поддается обработке, древесина мягкая и не дает трещин. Говорят, что кедр еще лучше, но он дорогой. Можно было сделать один ряд резьбы и остановиться, но потом захотелось еще и еще... Резьбы много не бывает! Вспомните, дома на Шишкова, сколько там кружевных деталей: чем больше, тем краше. А ночью дом выглядит еще лучше: я сделал подсветку — развешал гирлянды.

Фото: Серафима Кузина

Мастерская находится тут же, рядом с домом. Хозяин немного смущается: внутри царит творческий беспорядок. Повсюду — инструменты, эскизы и заготовки:

В работу идет как правило уже бывший в употреблении материал. Это может быть все что угодно, в том числе старая мебель. Иногда что-то приносят соседи. Фото: Серафима Кузина

— Хозяйство у нас небольшое, почти 4,5 сотки. В прошлом году я решил построить беседку, но поскольку мы живем в Сибири, сделал ее закрытой. Здесь мы отмечаем все праздники. Семья большая: жена, дочь, зять и пятеро внуков, они тоже живут в Сосновом бору. Я всегда готовлю сам. Часто смотрел по телевизору передачи с шеф-поваром Константином Ивлевым, теперь готовлю мясные блюда по его рецептам, даже купил 20-литровый казан, — рассказывает Геннадий Семенович. — Ну и раз пошло такое дело с беседкой, то и теплицы сделал под общий стиль — не удержался.

В беседке хорошо пахнет деревом. Зимой Геннадий Семенович не работает, но иногда делает что-то по мелочи. Например, скворечники. Фото: Серафима Кузина

Но обустройством только своего участка Геннадий Семенович не ограничивается. Активно занимается и общественной деятельностью: он — председатель «Территориального общественного самоуправления «Свечной» и помощник депутата в Ленинском районе.

— Когда я переехал в поселок, здесь была плохая дорога, машины часто застревали, так вот мы сделали хорошую. В прошлом году провели воду по всему поселку. Сначала был помощником одного депутата, сейчас у другого. Решаем вопросы по газу. Я сам тут живу, хочется, чтобы люди всем были обеспечены. Делаю это от сердца. Мне просто нравится всем этим заниматься.

Так, благодаря Геннадию Зинченко в поселке появилась детская площадка «Свечка», где все выполнено тоже из дерева.

Название площадки — дань прошлому поселка: в начале XX века на его территории работал свечной завод. Фото: Серафима Кузина

— Два годя я добивался разрешения на строительство площадки на этом участке, наконец получил. Здесь было много мусора, мы делали воскресник, убирали место будущей площадки всем районом. На забор с сеткой рабицей тоже скидывались все вместе, — рассказывает Геннадий Семенович.

Получилась просторная площадка с качелями, горкой и полем для игры в волейбол. Но больше всего местной ребятне приглянулся дом на дереве. Внутри он напоминает русскую избу: печь, столик, люлька, сундучок.

Домик строили так, чтобы не повредить местные сосны. Получается, что они так и растут сквозь него. Фото: Серафима Кузина

— Все ребятишки мечтают о доме на дереве, я и сам в детстве мечтал. Все сюда бегом бегут! Одни на первый этаж, другие на второй... Горка, правда, получилась у меня слишком мощная. Приделал матрас к забору, чтобы приземляться было помягче. Вообще детей сюда приходит много, со всего района, даже зовут меня с ними в волейбол играть. Мой внук Федька тоже частенько забегает.

Фото: Серафима Кузина

В прошлом году, в честь 75-летия Победы Геннадий Семенович преобразил горку: сверху установил «кремлевскую стену» с башней и часами, а внизу прикрепил сделанные из дерева модели военной техники: легендарного танка Т-34, «Полуторки», «Катюши», и истребителя Як-1 со звездами на фюзеляже по числу сбитых «юнкерсов».

Фото: Серафима Кузина

На площадке много свободного места. Теперь здесь собираются местные жители, чтобы отметить праздники. На Масленицу сжигают чучело и едят блины, на Новый год водят хороводы вокруг ёлки вместе с приглашенным Дедом Морозом и Снегурочкой.

Высаженные по периметру площадки кустарники туи — подарок от администрации Ленинского района. В 2019 году Геннадий Семенович занял призовое место в конкурсе «Томский дворик» за новогоднее оформление площадки и дома. Фото: Серафима Кузина

Обустройство площадки продолжится — Геннадий Семенович рассказывает, что хотел бы сделать еще турник и лестницу рядом с качелями. Но и на этом он останавливаться не намерен. Мечтает здесь же, в бору, неподалеку от площадки, создать место отдыха для всех местных жителей. В качестве примера приводит Тимирязевское, где на месте бывшего захламленного мусором участка появился парк.

Фото: Серафима Кузина

— Первым делом нужно очистить территорию. Я уже договорился с ТГАСУ, их бригады помогут. Мусор вывезет районная администрация. Обещали помочь и со строителями, техникой. Сам смастерю лавки из бревен, сделаю большие деревянные качели, как в старину. И обязательно сделаю беседки! Но, конечно, нужна спонсорская помощь, в одиночку не справлюсь. Зато как будет хорошо: свежий воздух, белочки повсюду бегают.

Фото: Серафима Кузина

Текст: Анастасия Нейзлер

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