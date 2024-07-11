В Томске презентовали визуальный облик товарного знака «Томск — студенческая столица России»

11 июля 2024 / Томский Обзор / Фото: Анастасия Тарасенко

Во вторник, 9 июля, команда разработчиков дизайн-студии «Сети живых лабораторий Томска» презентовали визуальный облик товарного знака «Томск — студенческая столица России» и систему фирменного стиля. Его разработка ведется в рамках стратегического проекта Большого университета при участии мэрии города.

Мероприятие прошло в зале ученого совета ТГАСУ. Оно стало первым открытым обсуждением концепции, где присутствовали представители администраций города и области, а также архитекторы, преподаватели, бизнесмены и лидеры городских сообществ.

Фото: Анастасия Тарасенко

Одна из основных задач проекта — интеграция созданного визуала в городскую среду. Для этого команда-разработчик предложила гибкую систему стиля. В дальнейшем этот визуальный язык хотят внедрить в дизайн города.

«Наш визуальный язык — это непрерывная прямая, которая вырисовывает студенческую жизнь Томска, активную, живую, изменчивую, где-то небрежную. Мы решили использовать линию как образ пути или отрезка в жизни человека в этом городе, период, который для многих становится лучшими студенческими годами», — рассказывает одна из разработчиц проекта Алена Савельева.

Визуальный язык Фото: из презентации проекта

С помощью простых линий авторы концепции изобразили главные здания томских вузов, а также важные атрибуты городской жизни: деревянные наличники, уточки, велосипеды, еду и даже маршрутные ПАЗики. Кроме этого, командой создан ряд плакатов, которые смогут служить подсказками для туристов или будут знакомить томичей с актуальными событиями города.

Примеры дизайна Фото: из презентации проекта

«Носителей для этого очень много. Это могут быть малые архитектурные формы, муралы, пристолбовые решетки. В рамках этого проекта мы решили придерживаться двух принципов: работа в плоскости и в объеме. В плоскости — это остановка ТГАСУ и пристолбовая решетка, в объеме — это велопарковка. Также разработано дизайнерское решение ливневки и люка», — обращает внимание Алена.

Одна из разработчиц проекта Алена Савельева. Фото: Анастасия Тарасенко

Дополнительно команда представила участникам встречи навигационные значки, которые можно использовать в парках, скверах и на других общественных пространствах, где необходимо указать, что курение или выгул собак запрещены.

Фото: из презентации проекта

Также в рамках проекта создан мерч с символами Томска: шоперы с ПАЗиками, чехлы для зачетной книжки и телефона с фирменными значками, цветной скотч с отсылками к игре «Камень, ножницы, бумага» и многое другое.

Мерч товарного знака «Томск — студенческая столица России» Фото: из презентации проекта

Пилотные элементы городской среды с фирменным стилем вскоре будут протестированы на территориях живых лабораторий в студгородках — в частности на ул. Партизанской и ул. Усова. Также команда планирует работать с местными производителями, владельцев кафе и баров для интеграции дизайна в городскую среду.

Разработчик проекта Павел Богданов Фото: Анастасия Тарасенко

Фото: Анастасия Тарасенко

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