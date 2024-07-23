В Томске законсервировали пострадавший от огня деревянный дом на пер. Ванцетти

В Томске завершили консервацию деревянного дома по пер. Ванцетти, 6/2, сообщает пресс-служба мэрии.

Подрядчик закрыл окна и двери досками, установил забор, чтобы ограничить доступ посторонних лиц и вандалов.

— Мы обеспечиваем безопасность людей. Подростки и любители побродить по сгоревшим домам часто не отдают себе отчёт, что это опасно для них же. По поручению мэра мы постарались провести работы как можно скорее, соблюдая все необходимые процедуры, — цитирует пресс-служба главу администрации Ленинского района Андрея Дороша.

Напомним, в ноябре 2023 года в доме по пер. Ванцетти, 6/2 произошел пожар. В результате сильно пострадали крыша, холодные тамбуры и часть декора на втором этаже. Задний фасад здания практически полностью выгорел.

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