Последствия пожара в деревянном доме в центре Томска — фоторепортаж

12 ноября 2023 / Томский Обзор / Фото: Алена Попова

Сегодня ночью, 12 ноября, в Томске загорелся двухэтажный жилой дом по пер. Ванцетти, 6/2. Сильно пострадали крыша, холодные тамбуры и часть декора на втором этаже. Задний фасад здания практически полностью выгорел.

Последствия сегодняшнего пожара в нашем фоторепортаже.

Ранее сообщалось, что горевший дом не был признан аварийным, в нем проживает 21 человек. В результате пожара шесть жильцов попали в больницу с признаками отравления угарным газом. Все, кто не был госпитализирован, отказались от временного жилья. В понедельник погорельцы приглашены на приём в администрацию для помощи в оформлении документов и последующей выплаты материальной помощи.

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