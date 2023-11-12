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Ночью в центре Томска загорелся деревянный жилой дом

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Минувшей ночью, 12 ноября, в Томске загорелся двухэтажный жилой дом по пер. Ванцетти, 6/2. В результате пожара шесть человек попали в больницу, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 3.29. К приезду пожарных горел тамбур, квартиры на втором этаже, крыша дома, о помощи просили жильцы с верхнего этажа.

«Личным составом по трехколенной лестнице из окон второго этажа спасено 2 человека», — говорится в сообщении.

Возгорание было ликвидировано в 6.05. В результате обгорела и обрушилась деревянная обрешетка крыши дома, выгорели квартиры на втором этаже и тамбур. Общая площадь пожара составил 165 кв. метров. Также шесть человек доставлены в ОКБ с признаками отравления угарным газом. Еще трое обратились за помощью с ушибами мягких тканей пяточных костей, компрессионным переломом позвоночника и острым ингаляционным отравлением продуктами горения.

В свою очередь в пресс-службе мэрии уточняют, что горевший дом не был признан аварийным, в нем проживает 21 человек. Все жильцы, которые не попали в больницу, отказались от временного жилья. В понедельник погорельцы приглашены на приём в администрацию для помощи в оформлении документов и последующей выплаты материальной помощи.

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