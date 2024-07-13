Северск и ТВЭЛ выделили более 100 млн рублей на благоустройство города

13 июля 2024 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов, из архива издания

Только в 2024 году больше 100 миллионов рублей из городского бюджета Северска и средств Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» направлено на реализацию «народных» проектов программы по улучшению жизни в городе «Радиус доверия».

Первый этап программы стартовал в 2022 году, в течение 2023 года проекты, предложенные жителями «атомного» Северска, были реализованы в городе. Во дворах появились детские и спортивные площадки, парковки для автомобилей, обновлены общественные пространства. А в модернизацию «Северского природного парка» в общей сложности было вложено 50 миллионов рублей.

В 2024 году реализуются новые проекты, предложенные жителями Северска и поддержанные городской администрацией и ТВЭЛом.

Один большой общегородской и самый масштабный — проект «Точка роста Северск». По этому проекту будет проведена реконструкция сквера между зданием по ул. Строителей, 25 и жилым домом по ул. Строителей, 29. Обустроят пешеходные дорожки, установят малые архитектурные формы, новое наружное освещение, видеонаблюдение. Будет проведено озеленение территории. Сквер станет новым «местом притяжения» горожан. Общая сумма вложений составит больше 53 миллионов рублей.

Руководством города и ТВЭЛа в 2024 году поддержано 11 «малых» народных инициатив. На их реализацию в этом году будет потрачено больше 48 миллионов рублей: обустройство внутридворовых зон, детских и спортивных площадок, ремонт и обустройство парковок. Также среди подержанных народных инициатив — проекты по сохранению истории и культуры, развитию массового спорта.

Уникальность программы городских изменений Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» состоит в том, что инициатива проектов всегда исходит от самих сообществ жителей. Только в этом случае городская администрация и ТВЭЛ поддерживают эти проекты и совместно выделяют деньги на их реализацию. Такая модель взаимодействия жителей и городских властей стимулирует развитие городских сообществ, выстраивает конструктивный диалог между жителями города и властью, формирует новый облик атомных городов, делая их комфортнее и удобнее для каждого.

Программа «Радиус доверия» создают новые возможности для каждого жителя города, дополняя региональные и федеральные программы, направленные на улучшение качества жизни горожан и развитие гражданских инициатив.

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