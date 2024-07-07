В Томске экоактивисты и власть обсудили проблемы озеленения за круглым столом

7 июля 2024 / Томский Обзор / Фото: Алена Попова

Почему после спиливания деревьев ресурсоснабжающими организациями в Томске остаются одни пни? Нужно ли вообще обрезать тополя и березы? И как это правильно делать без вреда для природы?

Эти вопросы обсудили участники круглого стола «Озеленение Томска: проблемы и современные тенденции» в минувшую пятницу, 5 июля, в «Точке кипения». На мероприятие присутствовали общественники, представители вузов, городской администрации и бизнеса, депутаты законодательной облдумы и думы Томска.

За долгое время этот круглый стол стал первым, собравшим большое количество участников из разных сфер. Он организован региональным отделением Общероссийской общественной организации «Российское экологическое общество» совместно с Центром развития региона и томскими экодвижениями «Ландшафтные волонтеры» и «Экотропы Томска им. В. Г. Рудского». Как отмечает представитель последнего, биолог Ольга Козулина, это обсуждение можно сравнить с тем, что происходило в Томске пять лет назад:

— Тогда мы — общественники и представители власти — также встречались в Российско-немецком доме, где обсуждали животрепещущие вопросы благоустройства и сохранения Михайловской рощи. Был такой подъем, но потом разные события нас всех отвлекли, — рассказывает Ольга Козулина. — Теперь история продолжилась, и хочется, чтобы это не заглохло. У нас много людей, которые обеспокоены положением и хотят сделать город лучше, потому что они любят его и понимают природу.

Цель прошедшего обсуждения — объединить представителей разных структур в вопросе городского озеленения. Председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российское экологическое общество» Ольга Бузова, ссылаясь на статистику Центра управления регионом, обращает внимание, что за год число жалоб на озеленение в городе выросло с 72 до 175. Больше половины из них касались состояния газонов, 12% — посадки и восстановления зеленых насаждений, 7% — обрезки деревьев.

О том, как живется в Томске растениям и деревьям и какую роль они играют в нашей жизни, рассказала участникам круглого стола доцент биологического института ТГУ, основатель томского ландшафтного клуба и общественного движения «Ландшафтные волонтеры» Лариса Куровская. Она подчеркивает, что зелёные наслаждения снижают ветровую нагрузку и солнечную радиацию, регулируют влажность воздуха и движение воды, а также поглощают вредные вещества. При этом в последние годы деревья варварски обрезаются, что приводит к их гибели:

— Нужно понимать, что обрезка — это не разовая процедура. Если один раз мы удалили крону, то потом нужно регулярно срезать ветки с определенной периодичностью. Иначе, если это не делать, то у тополя, например, появляются большие хлысты и они потом выламываются легко, падая на электросети. Березы вообще нельзя резать — фактически, это снос дерева. Но у нас так делают. В то время как сгнившие березы стоят, жители на них жалуются, но их никто не трогает.

Общественники предлагают при разработке проектов строительства и ремонта учитывать существующие насаждения, осуществлять контроль за сносом деревьев и удалением их крон, а также организовать уход за растениями профильными специалистами.

Помимо уже перечисленных функций, зеленые насаждения играют большую роль и в эстетической привлекательности города. Об опыте озеленения в других городах и возможных для Томска биоинженерных решениях рассказала аспирант ТГУ, член общественного движения «Ландшафтные волонтеры» Елена Пожидаева.

— У нас подходы отстали на десятилетия от передовых. Это на самом деле парадигмальная вещь: мы не сможем ничего поменять, если мы не изменим точку зрения. И в качестве примера, вчерашняя история на ландшафтной комиссии, когда нас в очередной раз пытались убедить, что около школы №40 нужно снести деревья, которых там и так практически нет, чтобы сделать парковку, потому что «это для людей». Но деревья — это тоже для людей! К сожалению, в головах у многих нет этого, им нужны парковки. И я могу сказать, что это устаревший подход. Мы биологические существа и нам нужен микроклимат. Конечно, человек в городе — самое главное, и если задавать вопрос: а сколько нужно зелени в городе? — я вам скажу: максимум! Но вопрос в том, что достигать компромисса [нужно] в рамках того, что мы можем себе позволить. Есть «серая» инфраструктура и «зеленая» инфраструктура, и мы не должны выбирать между первой и второй, они одинаково важны, они должны друг друга поддерживать, — обратилась к участникам Елена Пожидаева.

Для достижения этого она предлагает заменять газоны на луга с полевыми цветами, обустраивать «зеленые» крыши с клумбами и дождевые сады. Кроме этого, «зелеными» могут стать и парковки — когда участки, на которые не заезжает машина, вместо асфальтирования засаживаются травой, подобное можно сделать и на трамвайных путях. В качестве образца для подражания Елена предлагает использовать опыт благоустройства в Сеуле.

Как отмечают организаторы, круглый стол не состоялся бы без участия городского департамента дорожной деятельности и благоустройства. На встрече начальник отдела природного комплекса Наталья Кинева отметила, что администрацией города Томска в настоящее время подготовлен проект по внесению изменений в правила благоустройства муниципального образования. Ознакомиться с ним можно на сайте департамента и до 19 июля предложить свои правки в документ.

— Мы хотим регламентировать порядок зеленых насаждений и требования к определенным насаждениям посадочного материала. Кроме того, мы вводим понятие «разновидности обрезки зеленых насаждений», также у нас есть газоны и их разновидности — в зависимости от их вида, мы будем определять, какая у газона будет высота. Инновацией для нашего региона будет возможность взимания восстановительной стоимости в случае сноса зеленых насаждений. Также мы предлагаем внести оценку их состояния. К сожалению, это работа очень финансово затратная. Требуется порядка миллиарда рублей. Конечно, таких денег в бюджете нет, но эту работу мы хотим делать, — объяснила Наталья Кинева.

Кроме этого, она подчеркнула, что в последнее время в администрацию города стали очень часто поступать материалы полиции о несанкционированном сносе зеленых насаждений. Мэрия Томска предлагает облдуме ввести административную ответственность за это правонарушение. Идею поддержала депутат Законодательной думы Томской области Екатерина Радионова:

— Для того, чтобы дума рассмотрела эту инициативу, необходимо направить письмо на мое имя или в комитет по строительству. Этот вопрос сначала будет вынесен на комиссию, потом на комитет, а далее изменения будут рассматриваться заксобранием, — отмечает Екатерина Радионова.

Не обошлось обсуждение и без жарких дискуссий. ИТ-предприниматель Сергей Дорофеев обратил внимание слушателей, что каждый год компания «Горсети» спиливает деревья под ЛЭП, оставляя после себя по городу обезображенные пни.

— Этот конфликт длится достаточно давно, там люди говорят, что деревья нам даром не нужны, у нас нет денег, чтобы за ними ухаживать и каждый год подрезать аккуратно, мы лучше один раз рубанем, помрут — так помрут, нам же лучше. И ситуация никуда не сдвигается. Поэтому у меня есть конструктивное предложение: сделать проект озеленения совместно с администрацией города, чтобы высадить там не высокорастущие породы, которые даже при максимальном росте не будут задевать линии. Согласовать это с энергетиками и, возможно, привлечь спонсоров и вузы. Попытаться постепенно эту идею реализовать, может быть, за деньги администрации или нацпроектов. Это должно быть какое-то целенаправленное движение. Сейчас на Нахимова без слез не взглянешь, — отметил Дорофеев.

В свою очередь представитель «Горсетей» объяснил, что обрезка деревьев в охранных зонах линий происходит согласно требованиям федерального законодательства и финансируется государством. В настоящее время компания не может выделить дополнительные деньги на решение этого вопроса. При этом в компании отмечают, что сетевики готовы вести работу, чтобы заменить находящиеся под ЛЭП деревья на низкорастущие:

— Это снизит и наши затраты, и издержки по их поддержанию. Мы готовы в этом направлении работать, но обвинять нас голословно… возможно, неголословно — не будем сейчас в полемику ударяться — в том, что мы все делаем, лишь бы загубить город, я бы тоже не стал.

Продолжить дискуссию участники решили на следующей встрече, обсудив более подробно, почему сейчас коммунальщики спиливают деревья сверх норматива и что будет со старыми посадками в случае их замены на кустарники.

Приняли участие в обсуждении и представители территориального общественного самоуправления. Председатель ТОС «Центральный» Ольга Габитова предложила ландшафтной комиссии совместно с департаментом дорожной деятельности и благоустройства разработать положение, где бы прописывались виды растений и деревьев, которые можно высаживать в черте города, а их обновление закладывать на время ремонта тротуаров и дорог.

Еще один вопрос, вызвавший разногласия сторон, касался сохранения кленов. Представители ТОС высказали мнение, что от этого вида, как от инвазивного вида, необходимо избавиться и заменить другими растениями. Но биологи и активисты считают, что уничтожение клена приведет к тому, что город лишиться последних зеленых участков. Кроме того, Елена Пожидаева отмечает, что вред кленов сильно преувеличен, в Томске по предварительным оценкам волонтеров его около 30% в городе.

Руководитель городского департамента дорожной деятельности и благоустройства Николай Глебович отметил, что обсуждаемые на встрече вопросы будут прорабатываться в администрации. В частности, продолжиться работа по внесению изменений в правила благоустройства.

— У нас на самом деле зеленый город, по всем цифрам. Сравните с Челябинском, Екатеринбургом, Новосибирском. Поэтому давайте его сохранять. И те вещи, которое сегодня говорились, будут услышаны. К сожалению, даже между активистами нет согласия, поэтому призываю всех нас слушать друг друга. Сегодня цифра прозвучала — 175 обращений. У нас 24 тысячи обращений в год! То есть, в общей сложности, 175 обращений — это 1,5%. Людей надо вовлекать в тему, чтобы было больше заинтересованности и понимания, а сегодня у нас именно насильственное причинение добра, потому что далеко не всем так важно и нужно сохранение конкретного дерева, - считает Глебович.

Председатель комиссии по охране окружающей среды, депутат гордумы Игорь Лютаев отметил необходимость таких встреч. Он подчеркнул, что в последние годы площадь зеленых насаждений сокращается, и это касается не только дворов и участков вдоль дорог, но и лесопарковых территорий. Он также внес предложение о регламентировании их благоустройства.

По итогу круглого стола участники сошлись во мнении, что, кроме работы на территориях, важно повышать экологическую грамотность среди населения. Активист Ольга Козулина предложила следующее обсуждение провести в формате экологического ликбеза.

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