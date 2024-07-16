Усадьба врача Лампсакова в Ново-Кусково: как доехать, что посмотреть и почему стоит побывать?

16 июля 2024 / Томский Обзор / Фото: Алена Попова

Недалеко от города Асино в Томской области находится усадьба первого земского врача Причулымья Николая Лампсакова. Более ста лет назад он возглавил строительство первой в этих краях больницы, а во времена Гражданской войны спасал жизни как «белых», так и «красных» солдат, оставаясь верным своей профессии.

Сельский дом врача с многочисленными подсобными постройками сохранился до наших дней. В одном из зданий по-прежнему размещается местная больница, остальные стали частью музейного комплекса «Сибирская усадьба Н.А. Лампсакова».

О том, что это за место, что известно о судьбе Лампсакова и какие драматические события происходили в стенах дома в первой половине ХХ века, рассказываем в нашем материале.

Сибирская усадьба врача Николая Лампсакова расположена в девяти километрах от города Асино, в селе Ново-Кусково. Добраться до места можно на автобусе №100, который ходит почти каждый час, выйдя на остановке «У Иваныча» («Магазин») и пройдя еще около километра пешком. Переживать не стоит — ориентироваться на местности помогут указатели, которые ведут прямо до усадьбы.

По пути вы встретите уютные ново-кусковские домики с балконами в половину здания, местных буренок, а справа по дороге — зеленые купола церкви Георгия Победоносца, которая стоит сегодня на месте деревянного храма Казанской Божией Матери, сгоревшего в 1930-е годы. Полюбуйтесь издалека ее новым кирпичным зданием и поверните налево, к мосту через речку Соколы.

Просторы Ново-Кусково с его домиками и речкой с грозным названием Соколы. Фото: Алена Попова

Само село Ново-Кусково основано в середине ХIХ века, его назвали так по фамилии первого поселенца в этих местах — Семена Кускова. Подобным образом тогда часто давали названия только что образовавшимся населенным пунктам. Например, еще одно село недалеко от Асино — Больше-Дорохово — согласно преданию, названо так по тому же принципу. Когда территория заселялась, первыми ее жителями были Дороховы и Филатовы, но из-за того, что первых было больше, деревню и стали называть Больше-Дорохово.

Долгое время Ново-Кусково было не просто селом, а считалось административным центром сначала Ново-Кусковской волости Томского уезда, а позже Ново-Кусковского района. Лишь в 1933 году село потеряло свой статус и районным центром стал быстрыми темпами развивающийся поселок Асино, где на тот момент уже шло строительство железной дороги. Тем не менее, село не захирело. Сейчас здесь работают школа, детский сад, дом культуры, есть свое производство. По данным на 2021 год в селе проживает около 1400 человек.

От больницы до музея-усадьбы

Усадьба Лампсакова была была больничным городком, а теперь здесь музей, посвященный жизни врача. Фото: Алена Попова

Выпускник медицинского факультета Томского императорского университета Николай Лампсаков приехал в Ново-Кусково в 1903 году. Он попал сюда по направлению, на должность лекаря. Правда, на начало ХХ века во всей Ново-Кусковской волости не было ни одной больницы, поэтому Николай Александрович прежде, чем приступить к работе, должен был сам построить врачебный пункт. И Лампсаков с присущим ему энтузиазмом взялся за работу.

Врач Н.А. Лампсаков Фото: Алена Попова

Под его руководством всего за год в сосняке между селами Ново-Кусково и Старо-Кусково Асиновского района выросли здания амбулатории и общего отделения, дома врача и фельдшера, кухня и баня с прачечной, пристройка для больничной прислуги, сушильня для одежды и лекарственных трав, а в 1905 году было достроено еще и инфекционное отделение — всего 15 объектов. Новые корпуса были выполнены из лиственницы по последнему слову техники — с водопроводом, канализацией и электричеством. На их строительство тогда потратили 32 тысячи рублей.

Карта больничного городка Фото: Алена Попова

Больше века в построенных Лампсаковым зданиях находился врачебный пункт, а сам Николай Александрович проработал в больничном городке 30 с лишним лет, являясь одновременно и терапевтом, и хирургом, и фармацевтом. В наше время практически все здания утратили свою первоначальную функцию, лишь в одном из них по-прежнему действует кабинет общей врачебной практики, куда приходят местные жители со своими проблемами.

На этом фото здание амбулатории, где до сих пор ведется прием пациентов Фото: Алена Попова

Но другие тоже не пустуют: в 2008 году на территории бывшего врачебного пункта открылся культурно-туристический комплекс «Сибирская усадьба Н.А. Лампсакова». Первое здание, которое встречает посетителей — дом самого врача. Здесь рассказывают о судьбе Лампсакова, его заслугах и роли в Гражданской войне.

Дом врача Лампсакова Фото: Алена Попова

Далее находится служебное помещение для сотрудников усадьбы, где в 1920-е годы располагалась кухня. Рядом — в бывшей конюшне — открыт музей под открытым небом с экспозицией предметов быта того времени.

Музей под открытым небом — это три музея в одном. Первый посвящен торговле в начале ХХ века, второй собрал предметы «женского угла», а в третьем — предметы столярного ремесла. Кстати, на последнем фото верстак самого Лампсакова. Фото: Алена Попова

Совсем в глубине усадьбы есть еще одно помещение для сотрудников музея, где можно купить билеты на экскурсию и передохнуть на мягких диванах. До переезда это был дом фельдшерского персонала. Неподалеку от него — в бывшем здании амбулатории — открыт «Музей бересты» с работами местных мастеров и залом для мероприятий.

Экспонаты из Музея бересты Фото: Алена Попова

Весь комплекс трудно обойти за день, поэтому для посетителей открыт гостевой дом, где они могут переночевать. Также часто в музее устраивают тематические квесты, мастер-классы и лекции для детей и взрослых. А совсем недавно, 6 июля, тут прошел ежегодный праздник, День семьи, любви и верности. Специально к этой дате обустроен парадный вход в усадьбу со стороны ул. Больничная — именно в том месте, где он находился раньше.

Врач по призванию

Традиционно экскурсия по усадьбе Николая Лампсакова начинается с его дома. Это хорошо сложенное бревенчатое здание в несколько комнат с высокими потолками и светлыми окнами, где ощущается атмосфера сибирской жизни начала ХХ века. Почти сразу же мы попадаем в приемный кабинет Лампсакова, и наш экскурсовод Дарина Коновалова начинает свой рассказ.

Просторный дом врача включает рабочий кабинет, спальную комнату, гостиную, и еще два помещения, где сейчас расположился музей Гражданской войны. Фото: Алена Попова

Родился будущий врач 12 марта 1875 года в Тверской губернии в семье священнослужителя, где было ещё восемь детей. С детства отец Николая Александровича хотел, чтобы сын пошел по его стопам. Но Николай еще с юности выбрал себе определённый путь:

— Он решил, что будет лечить людей не духовно, а телесно. И окончив духовную семинарию, он подает прошение в Томский императорский университет, но получает отказ, потому что не было мест, чтобы его взять. Николай Александрович не отчаялся, он стал преподавать в той семинарии, которую только что окончил. И уже на следующий год он снова подает прошение о зачислении его в университет, и в этот раз успешно, — говорит экскурсовод.

Фото: Алена Попова

В кабинете врача мы видим его портрет и сохранившиеся личные вещи. Год назад экспозиция музея пополнилась футляром для медицинских принадлежностей Николая Александровича, именными печатями и его очками. Все эти артефакты передала сотрудникам усадьбы правнучка Лампсакова (по линии его приемного сына Михаила) Наталья Шпилева из Новосибирска. Также на рабочем столе врача уцелели его колокольчик, весы для приготовления лекарств с гирьками и фонендоскоп, рядом висит подлинный медицинский халат Николая Александровича.

В кабинета Н.А. Лапсакова Фото: Алена Попова

Подлинные предметы Николая Александровича Фото: Алена Попова

Дел для доктора в селе хватало. Лампсаков писал: «...каждый день врачу приходиться кончать работу усталым и разбитым и тем не менее, нет уверенности в законченности рабочего дня». И это неудивительно — врачебные приемы велись и на месте, и на выездах. В среднем за месяц проезжалось по 200 верст — больше двухсот километров. Только в Ново-Кусковской волости обслуживалось 72 поселения, еще 11 — в соседнем районе Мариинского уезда.

Фотографии из семейного архива врача Лампсакова Фото: Алена Попова

Во многом вести прием Лампсакову помогала его супруга Елена Дмитриевна. С ней он познакомился еще в Томске, во время учебы, когда снимал комнату в частном пансионате. Она была дочерью хозяйки, и у молодых людей сразу завязались дружеские отношения. По словам старожилов, Елена Дмитриевна была близка к медицине и даже закончила медицинские курсы во Франции. Но документальных подтверждений этому, к сожалению, не сохранилось. Хотя, как добавляет наш экскурсовод, свое мастерство супруга Лампсакова показала на практике — в Ново-Кусково к ней часто обращались местные женщины по «деликатным» вопросам.

Спальная комната Николая и Елены Лампсаковых Фото: Алена Попова

Рубашка на переднем плане, которую надевал Лампсаков. Ее передали в музей родственники врача. Фото: Алена Попова

Потайное отделение в шкафу Фото: Алена Попова

После переезда молодой пары из Томска жизнь села преобразилась. Кроме того, что в Ново-Кусково они начали принимать пациентов, Николай Александрович благоустраивал Ново-Кусково, вел хозяйство, делился с односельчанами семенами растений и даже продавал за небольшие суммы породистый скот. А по примеру Елены Дмитриевны, женщины села начали высаживать в своих палисадниках цветы и усерднее ухаживать за ними.

— Надо сказать, что семейная и профессиональная жизнь Лампсаковых в Ново-Кусково протекала радужно. Но в 1917 году в семью пришла беда: Елена Дмитриевна, которая не обладала хорошим зрением, внезапно ослепла. Тем не менее, врачебную деятельность она не прекратила — у нее были помощницы. А Николай Александрович построил в селе для своей супруги дом за пределами больничного комплекса с точно такой планировкой, к которой она привыкла, — рассказывает Дарина.

Гостиная в доме Лампсакова Фото: Алена Попова

Пластинки, кстати, тоже принадлежали Лампсакову Фото: Алена Попова

Также в больничном городке был небольшой штат сотрудников, которые вели прием вместе с Николаем Александровичем и в его отсутствие. Один из них, Иван Адамович Радковский, ставший затем другом и соратником Лампсакова, начал работать там в возрасте 7-8 лет сначала истопником печей, а после — на перевязках и приготовлении медикаментов. Повзрослев, он отправился в Томск учиться на фельдшера и в дальнейшем помогал Николаю Лампсакову, как специалист.

Фото: Алена Попова

В 1910-е годы врачебных рук в разросшемся больничном городке стало катастрофически не хватать, штат начал пополнятся новыми сотрудниками. С 1914 по 1926 гг. количество медицинского персонала увеличилось в три раза — с 4 до 12 человек. На тот момент к ним ежемесячно обращались от 900 до 1700 жителей Ново-Кусковского района и еще 500 человек из соседних.

Революция и войны

Экспозиция музея о Гражданской войне Фото: Алена Попова

В начале ХХ века Россия сотрясалась от войн и революций. Конечно же, деятельный Лампсаков не мог оставаться в стороне. Во время Первой мировой войны года он прослужил три года полковым врачом в городе Омске в 37 стрелковом сибирском запасном полку. Перед его расформированием, в марте 1918 года, сибирский доктор вернулся домой.

Как оказалось, очень вовремя. Началась Гражданская война, общество разделилось на «красных» и «белых», стычки со множеством раненых стали не редкостью. Такие случались даже на территории больницы в Ново-Кусково. В Асиновском краеведческом музее нам показали уникальный экспонат, свидетель и участник тех событий — самодельную партизанскую пушку, сделанную в деревне Больше-Жирово.

Сергей Толстов экскурсовод, историк, сотрудник Асиновского краеведческого музея В 1919 году на этой территории было объявлено военное положение: здесь случился мощный подъем партизанского движения против Колчака. Это случилось вследствие того, что в ноябре 1918 года Колчак объявил крестьянам единоразовое взыскание всех недоимок, накопившихся за четыре года войны. Крестьяне, естественно, возмутились и пошли в лес [в партизаны]. В апреле 1919 года случилось Ксеньевское восстание в деревне Ксеньевка (сейчас это и есть город Асино — прим. ред.). Сюда был заслан большевик Гончаров из томского подполья. В деревне Новопокровка у него был небольшой штаб, там и готовилось восстание. Начать его пришлось раньше, потому что милиция вела насильственную мобилизацию населения, забирая молодёжь. Гончаров освободил ребят, выгнал милицию из районного центра — Ново-Кусково — и установил там советскую власть. После чего с отрядом пришел в Ксеньевку. С окрестностей сюда стали стягиваться крестьяне, собрался митинг, отряд Гончарова достиг чуть ли не 500 человек. И это было уникальная ситуация: власть установили сами крестьяне.

Самодельная пушка начала ХХ века. Из Асиновского краеведческого музея Фото: Алена Попова

Лампсаков революционеров не поддержал и запросил отправку в Ново-Кусково другого милицейского отряда, чтобы навести порядок. Его услышали, отправив на место команду под руководством капитана Сурова. Милицейский штаб расположился как раз в больнице Лампсакова в Ново-Кусково. Но несмотря на то, что доктор был на стороне «белых», как врач, он помогал всем одинаково. Раненых лечил независимо от их политических взглядов, иногда открыто, а иногда и тайно. Некоторым Лампсаков даже помогал уйти в тайгу через подземных ход в его доме, который и сегодня частично сохранился.

Подвал в доме Лампсакова, через который убегали в тайгу и «белые», и «красные» Фото: Алена Попова

По словам экскурсовода, ход случайно обнаружили в 1980-е годы сотрудницы больницы. О своей находке они сразу же сообщили в региональный Минздрав, где заинтересовались неожиданным объектом. В село приехали из области, исследовали ход, после чего зацементировали, обосновав это тем, что существует угроза обрушения дороги над ходом. Оставили только сам вход в подвал. Сюда сегодня можно спуститься и осмотреть необычное помещение — точку соприкосновения истории «белых» и «красных» в небольшом сибирском селе.

Трагичная судьба

В музее на стене врач Лампсаков снова принимает гостей. С помощью проектора на белую стену выведено видео, где он обращается к посетителям. Фото: Алена Попова

Несмотря на то, как много Николай Лампсаков сделал для развития Ново-Кусково, жизнь его закончилась трагически. Завхоз больничного городка Никита Кузьмин, работавший там с 1931 по 1933 гг. и впоследствии уволенный за пьянки и прогулы, написал на своего руководителя донос. Якобы, во время Гражданской войны, когда он, красный партизан, был ранен, Лампсаков отказал ему в помощи. При этом жена Кузьмина свидетельствовала, что после осмотра ее супруга Николай Александрович вышел и сказал: «Жить твой муж будет». Также Кузьмин упоминал в доносе на Лампсакова, что тот очень много помогал ссыльным и репрессированным.

Фото: Алена Попова

Все это в конце концов привело к тому, что в 1937 году Лампсакова арестовали.

— В один из июльских дней Николай Александрович проводил лекцию строителям о вреде малярии. В час дня, когда он вернулся и подходил к калитке своего дома, его встретили два человека в форме. Оказывается, ещё с утра эти люди устроили обыск в отсутствии Николая Александровича — искали какие-то бумаги и золото. Золото они не нашли, а Николая Александровича забрали. У нас в музее есть официальное свидетельство о его смерти, где сказано, что Николай Александрович погиб в тюрьме по естественным причинам в 1942 году. Так ли все было на самом деле — умер он сам или его расстреляли — неизвестно. Места захоронения нет, — рассказывает Дарина Коновалова.

Копия свидетельства о смерти Лампсакова, где указана дата 12 декабря 1942 год, причина — порок сердца. Но по сих пор место захоронения бывшего врача не найдено. Фото: Алена Попова

Супруга Лампсакова Елена Дмитриевна после ареста мужа продолжила жить в Ново-Кусково. Но работать, как прежде, уже не могла — из больницы была уволена, а местные жители боялись к ней обращаться. Умерла Елена Дмитриевна в 1953 году и была похоронена за территорией усадьбы рядом с могилами матери и брата.

Память о Лампсакове

Здесь теперь находится еще один вход в музей со стороны ул. Больничная. Когда мы там были, территорию еще только обустраивали к празднику. Фото: Алена Попова

Усадьба Лампсакова — место уникальное своей историей, расположением и сохранившейся архитектурой. Как отмечают в музее, такой комплекс зданий усадебного типа, вероятно, является единственным не только на территории Томской области, но и всей Западной Сибири. Ежегодно в усадьбу врача Лампсакова приезжает около восьми тысяч туристов.

Жители Ново-Кусково помнят о многочисленных заслугах врача перед сельчанами. В 1989 году они добились того, чтобы районные власти разрешили установить на здании больницы мемориальную доску с именем Николая Лампсакова. А в 2007 году местный сельсовет присвоил ему звание «Почетный гражданин Новокусковского сельского поселения».

Текст: Алёна Попова

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