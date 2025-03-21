Томичам расскажут о мумиях Древнего Египта

21 марта 2025 / Томский Обзор / Фото: Сибирский филиала музея им. Пушкина

На следующей неделе, 28 и 29 марта, в Томске пройдут две лекции специалиста по искусству Древнего Египта Ольги Дюжевой. В рамках цикла мероприятий «История искусств в „Кабинете Пушкинского“» она расскажет о мумиях и результатах их изучения, сообщают организаторы.

Ольга Дюжева — кандидат искусствоведения, ведущий научный сотрудник Отдела Древнего Востока ГМИИ им. А.С. Пушкина. Закончила Исторический факультет Московского университета им. М.В. Ломоносова. Ольга Дюжева является хранителем части коллекции Древнего Египта (скульптура, художественное ремесло, ткани) в ГМИИ им. А.С. Пушкина, участвует в проекте исследования мумий из его собрания. Стажировалась в Египтологическом институте Университета Гейдельберга, а область научных интересов специалиста — архитектура и оформление вельможеских гробниц эпохи Нового царства.

На первой лекции, которая пройдет 28 марта, Ольга Дюжева расскажет о том, что сегодня известно о сложном и дорогостоящем процессе мумификации, как он возник и развивался на протяжении четырех тысячелетий древнеегипетской истории.

Мероприятие стартует в 18.30. Вход свободный, по предварительной регистрации.

Вторая лекция будет посвящена теме «Мумии Древнего Египта. Взгляд из XXI века». На ней томичи узнают об интересных результатах и неожиданных открытиях междисциплинарного проекта, который позволил учёным изучить мумии из собрания Пушкинского музея при помощи неразрушающих методов исследования и словно «увидеть» их изнутри.

Лекция пройдет 29 марта и начнется в 12.30. Чтобы попасть на нее необходимо зарегистрироваться.

Обе встречи с Ольгой Дюжевой пройдут в «Кабинете Пушкинского» на пятом этаже Научной библиотеки ТГУ по адресу: пр. Ленина, 34а.

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Напомним, цикл мероприятий «История искусств в „Кабинете Пушкинского“» — один из ключевых проектов сибирского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина в 2025 году. Узнать о грядущих лекциях и мастер-классах можно здесь.

«Кабинет Пушкинского» — это посольство ГМИИ им. Пушкина в разных городах страны. Первое в России подобное пространство открылось в Томском государственном университете. Это одновременно тематический читальный зал и выставочное пространство для современных художников. Здесь регулярно проводятся бесплатные лекции на тему искусства со спикерами из разных уголков страны.

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