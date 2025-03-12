18+
18+
РЕКЛАМА

В Томской области судебные приставы помогли мужчине отдать свой УАЗ бывшей жене

Город, Судебные дела, Томские новости, интересные новости Томска судебные дела должники забрали автомобиль раздел имущества при разводе В Томской области судебные приставы помогли мужчине отдать свой УАЗ бывшей жене

В Томской области судебные приставы столкнулись с редкой проблемой при передаче имущества. Женщина не хотела принимать от супруга причитавшееся ей имущество, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

По решению суда житель Первомайского района был обязан передать бывшей жене автомобиль УАЗ «Патриот» 2016 года выпуска и крытый прицеп к нему. Владелец стремился исполнить решение в добровольный срок, чтобы не оплачивать исполнительский сбор, но бывшая супруга не торопилась принимать имущество, ссылаясь на его неисправность.

В итоге приставам пришлось пояснить женщине, что в случае отказа принимать транспорт они вправе обратиться в суд с заявлением о прекращении исполнительного производства. Тогда гражданка подписала акт передачи в последний день добровольного срока. К гаражу она приехала с водителем, который и перегнал транспорт к ее дому. Уточняется, что машина была на ходу и без видимых повреждений.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томске сносят деревянный дом на ул. Студенческой

6 марта 2025
Томские новости

«Газпромнефть-Восток» украсил Томск в зимние праздники и получил благодарность от мэрии

21 февраля 2025
Томские новости

Суд признал самостроем трехэтажное кирпичное здание в историческом центре Томска

13 февраля 2025
Томские новости

В Томске открылся юбилейный Сибирский фестиваль керамики

15 февраля 2025
Томские новости

Калужскую компанию оштрафовали за срыв ремонта дороги в Томской области

20 февраля 2025
Томские новости

Томичей приглашают на масленичные гуляния на Ново-Соборной

25 февраля 2025
Еда

Масленица-2025. Где поесть необычные блины в Томске

26 февраля 2025
Томские новости

В Томске зацвела крупнейшая в стране коллекция азалий

7 марта 2025
Томские новости

Экс-директора томского санатория приговорили к 17,5 годам колонии

4 марта 2025
>