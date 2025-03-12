В Томской области судебные приставы помогли мужчине отдать свой УАЗ бывшей жене

12 марта 2025 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

В Томской области судебные приставы столкнулись с редкой проблемой при передаче имущества. Женщина не хотела принимать от супруга причитавшееся ей имущество, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

По решению суда житель Первомайского района был обязан передать бывшей жене автомобиль УАЗ «Патриот» 2016 года выпуска и крытый прицеп к нему. Владелец стремился исполнить решение в добровольный срок, чтобы не оплачивать исполнительский сбор, но бывшая супруга не торопилась принимать имущество, ссылаясь на его неисправность.

В итоге приставам пришлось пояснить женщине, что в случае отказа принимать транспорт они вправе обратиться в суд с заявлением о прекращении исполнительного производства. Тогда гражданка подписала акт передачи в последний день добровольного срока. К гаражу она приехала с водителем, который и перегнал транспорт к ее дому. Уточняется, что машина была на ходу и без видимых повреждений.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».