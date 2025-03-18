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Ведущие томские вузы получат субсидии в миллиард рублей в рамках программы "Приоритет-2030"

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Пять томских вузов получат субсидии в рамках программы «Приоритет-2030». При этом два из них стали лидерами вошли в число 11 университетов-лидеров. Соответствующие итоги защит программ вузов-участников подвело Минобрнауки.

Так, Томский политех и Томский государственный университет в 2025 году получат максимальную субсидию в размере около миллиарда рублей. ТПУ продолжает держать фокус на трех ключевых направлениях — «Исследования и разработки», «Инженерное образование», «Люди и процессы». ТГУ заявил три ключевых стратегических технологических проекта — по химии, созданию российских детекторов и технологиям безопасности.

СибГМУ в обновленной программе развития представил два стратегических проекта: «Медицинские изделия нового поколения, включая биогибридные, бионические технологии и нейротехнологии» и «Высокотехнологичные лекарственные средства и платформы нового поколения». По итогам отбора вуз вошел во вторую группу программы. В нее же попал и ТУСУР. Оба вуза получат гранты в 460 млн рублей.

В свою очередь, ТГАСУ попал в число 68 университетов, которые по итогам защиты по федеральной программе «Приоритет-2030» получат до 100 млн. рублей на развитие проектов по достижению технологического лидерства России. Вуз будет вести работу в рамках двух ключевых стратегических проектов: «Инфраструктурная безопасность/Инженерный экстрим» и «Химия и инжиниринг новых строительных материалов».

Программа поддержки университетов «Приоритет-2030» видоизменилась. В частности, увеличился горизонт планирования до 2036 года, взят курс на достижение технологического лидерства страны по ряду ключевых направлений. Также изменена система разбивки вузов на категории — теперь вузы будут разделены не по трекам (ТПУ входил в трек «Исследовательское лидерство»), а просто по группам с разным объемом субсидии.

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