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Томскнефтехим планирует наладить выпуск сырья для упаковок физраствора

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Руководство Томскнефтехима скорректировало планы развития предприятия на 2025 год с учетом глобальных процессов. Они предполагают развитие и модернизацию производств, в том числе и ремонтного, а также наладку выпуска импортозамещающих марок полимеров. Об этом на прошедшей сегодня, 14 марта, пресс-конференции сообщил генеральный директор Томскнефтехима Рамиль Рябиков.

По его словам, ядром плана развития предприятия являются два проекта по развитию производственных мощностей — заводов мономеров и полиэтилена. В ближайшее время они будут направлены на инвесткомитет СИБУРа. Также в проработке находится проект по развитию мощностей производства полипропилена.

В планах предприятия налаживание производства одной из марок БОПП-пленки, с которой работают в Томске.

— Она производится в Тобольске и везется в «Биаксплен». Одна из наших задач в 2025 году освоить эту марку на томском предприятии, чтобы преодолеть это логистическое плечо, — подчеркнул Рамиль Рябиков. — Вторая задача — медицинская марка для физраствора. Ранее эта марка полимеров была импортная. Сейчас ее выпускает томское предприятие (СИБУРа — прим. ред.). Есть задачи по повышению качества с точки зрения полимерной упаковки. Мы над этим работаем.

Руководство предприятия планирует модернизировать собственные ремонтные производства, чтобы обеспечить стабильность производства на фоне «определенных вызовов» и импортозамещения.

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