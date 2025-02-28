Экс-преподавателя томского техникума осудили за взяточничество

28 февраля 2025 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Октябрьский районный суд Томска признал виновным бывшего преподавателя Томского техникума железнодорожного транспорта (филиал Сибирского государственного университета путей сообщения) в получении взятки и приговорил его к 4 годам лишения свободы условно, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

«В суде установлено, что в период с 2020 по 2022 годы подсудимая получала взятки от студентов техникума за выставление положительных оценок по учебным дисциплинам без фактической проверки знаний, подготовку вместо студентов проектов выпускных квалификационных работ. Общий размер полученных незаконных денежных вознаграждений превысил 66 тыс. рублей, в одном случае в качестве взятки преподавателем от студентов принята швейная машинка», — говорится в сообщении.

Экс-преподавателю инкриминировали ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия).

Помимо условного срока женщину лишили права заниматься педагогической деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных функций при аттестации учащихся на 2,5 года. Эквивалент суммы взятки обратили в доход государства.

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