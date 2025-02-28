Жители домов на 11 улицах Томска остались без воды из-за аварии на водопроводе

28 февраля 2025 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Сегодня, 28 февраля, в Томске из-за аварийных работ на водопроводной линии в районе пер. Паровозного 24 жители домов на 11 улицах остались без воды, сообщает пресс-служба мэрии.

Отключение продлится до 20.00. В это время будет ограничено холодное водоснабжение домов, расположенных по адресам:

ул. Транспортная, 5/1, 7, 13, 15, 17;

ул. Чулымская, 36, 38, 40а, 42, 44, 46, 65, 65/1, 67, 69, 77;

пер. Паровозный, 1, 3, 9, 10, 13, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21а, 22, 24, 24а;

пер. Переездный, 1, 2, 3;

ул. Пушкина, 54/1;

ул. Вокзальная, 43, 43а;

пер. Восточный, 12, 20;

проезд Дорожный, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14;

ул. Железнодорожная, 60, 62, 66, 72, 74;

пер. Кедровый, 3, 4, 11;

пер. Осенний, 2, 3, 25.

В сообщении уточняется, что с 15.00 для жителей домов, попавших в зону отключения, будет организован подвоз воды на ул. Железнодорожная, 60-62.

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