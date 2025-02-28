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Жители домов на 11 улицах Томска остались без воды из-за аварии на водопроводе

Город, ЖКХ, Томские новости, отключение воды график когда дадут воду интересные новости Томска Жители домов на 11 улицах Томска остались без воды из-за аварии на водопроводе

Сегодня, 28 февраля, в Томске из-за аварийных работ на водопроводной линии в районе пер. Паровозного 24 жители домов на 11 улицах остались без воды, сообщает пресс-служба мэрии.

Отключение продлится до 20.00. В это время будет ограничено холодное водоснабжение домов, расположенных по адресам:

В сообщении уточняется, что с 15.00 для жителей домов, попавших в зону отключения, будет организован подвоз воды на ул. Железнодорожная, 60-62.

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