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Тринадцать школ закрыли на карантин в Томской области из-за ОРВИ и гриппа

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Превышение эпидпорога по заболеванию гриппом и ОРИ фиксируется в Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные регионального управления Роспотребнадзора.

«Всего по Томской области в медицинские организации за прошедшую неделю обратилось 13 тыс. 836 человек, из них 8 тыс. 317 пациентов — в Томске. В структуре заболевших 51% составляют дети и подростки до 15 лет и 49% взрослое население», — говорится в сообщении.

Эпидпорог превышен в Александровском, Молчановском, Томском, Чаинском районах, а также в городах Томск и Кедровый.

Из-за высокой заболеваемости закрыли 13 школ, из них 12 — малокомплектных: пять — в Молчановском, три — в Чаинском, две — в Томском и по одной в Кривошеинском, Кожевниковском, Колпашевском районах. В 33 школах закрыто 94 класса.

Кроме того, закрыли три детских сада: два — в Кожевниковском (один из них малокомплектный) и один — в Чаинском районах. В 16 детсадах закрыто 18 групп.

Также сообщается, что за неделю выявлено 18 случаев COVID-19 и 227 случаев гриппа.

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