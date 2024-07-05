Как краевед Владимир Манилов написал и издал книгу о томских фотографах XIX-XX веков
Старинные фотографии — важный источник для изучения прошлого. Но что мы знаем о первых фотографах в Томске? Как они работали и почему занимались этим делом?
Вопросов в фотоистории города много. На некоторые из них ответил краевед и фотограф Владимир Манилов в своей книге «Томские фотографы (1845–1940 гг.). История томской фотографии». Два года назад издание вышло в электронном варианте, а совсем скоро появится и в печатном виде.
Подробнее о том, как готовилась книга, кто стал ее героями и какими интересными находками дополнилось бумажное издание, рассказываем в нашем материале.
С электронной версией книги «Томские фотографы (1845–1940 гг.). История томской фотографии», написанной Владимиром Маниловым, некоторые томичи уже успели познакомиться. Она содержит порядка 80 фамилий томских фотохудожников, работавших в городе на протяжении века. Одни прославились портретными снимками, другие фиксировали жизнь города, а третьи были участниками Томского фотографического общества — и все они сыграли большую роль в развитии местного фотодела.
Второе издание станет еще более ценным для любителей краеведения: во-первых, оно выйдет в бумажной версии уже в середине июля, а, во-вторых, в книге появятся новые фамилии и эксклюзивные находки:
— Добавился Адрианов Александр Васильевич — почему-то в первом варианте, в электронном, я его упустил, хотя я всегда знал, что он известный автор, — рассказывает автор книги Владимир Манилов. — Другая новая фамилия — Лисицин Иван Павлович. Он начинал у Хаймовича, а потом самостоятельно работал всю жизнь как странствующий фотограф, переезжая то в одно место, то в другое. Его сын, художник Николай Иванович Лисицын, умерший несколько лет назад — ему уже было 90 с чем-то лет — показывал мне фотоаппарат отца, который сохранился и на который он всегда в поездках снимал. Сейчас семья фотографа живет в Подмосковье.
Также новое издание дополнится портретом фотографа Артемия Ароновича Хаймовича. Это значимая фигура в истории томской фотографии. Он делал и портреты, не жалея денег на оформление, и периодически снимал репортажи с городских событий. Одно из таких — похороны почетного гражданина Иннокентия Евграфовича Кухтерина в 1911 году.
— Портрета Хаймовича я нигде не мог найти. Еще в первом экземпляре написал: прямо как по пословице — сапожник без сапог, сам нафотографировал здесь миллион человек, а своего портрета нет. А потом как-то в коллекции краеведческого музея мне попалась его фотография. Там он с сыном Михаилом на руках, — отмечает автор.
Интересно, что не появись бы электронная версия книги, то мы бы, возможно, никогда не узнали имя владельца фотоателье «Самоцвет», которое работало с 1916 по 1918 гг. Реклама этой мастерской была опубликована в газете «Сибирская Жизнь», благодаря чему Манилову удалось узнать ее адрес и специализацию. А вот имя владельца нигде не попадалось:
— Люди, которые уже прочитали в интернете мою книгу, стали мне писать в социальных сетях. Один такой товарищ, Александр Подойницын из Санкт-Петербурга, тоже коллекционер старинных фотографий и большой историк, владеющий темой, помог мне найти имя владельца фотографии «Самоцвет», — говорит Манилов. — Он мне написал во ВКонтакте, что в Санкт-Петербурге есть книга торгового отделения то ли Kodak, то ли какой-то другой американской фирмы, по которой фотографы по почте выписывали фотографические принадлежности. Там-то как раз я и нашел про фотографию «Самоцвет» — все сошлось: и адрес, и фамилия того, кто покупал что-то для для фотоаппарата. Я с этой фамилией быстренько по газетам пробежался и нашел такого фотографа — Шуралин Иван Степанович. Оказывается, он был владельцем этого самого «Самоцвета». Теперь в печатном виде ещё одна фамилия добавится.
Также благодаря читателям выяснилась дата смерти томского фотографа Николая Алексеевича Спасского. Ее сообщила Манилову в социальных сетях родственница томича, которая сейчас живет в Москве. С ее слов, Николай Алексеевич уехал из Томска в Петербург и долгое время там работал, а после перебрался в столицу. Во втором издании эти сведения также появятся.
«Книжку я не собирался писать»
Над книгой о томских фотографах прошлого Владимир Манилов начал работать, сам того не подозревая, еще в начале 1990-х годов. Тогда библиотеки и архивы Томска стали для него чуть ли не вторым домом, где он проводил за чтением дореволюционных газет часы в поисках интересной информации. В частности, его интересовали биографии томских художников: он хотел разыскать их работы и узнать, что известно о творцах прошлого. Так совпало, что в тот момент Владимир Васильевич сам осваивал ремесло живописца в вечерней художественной школе, и поэтому учеба только подстегивала его интерес.
Параллельно с этим Манилову попадалась информация в объявлениях и заметках о работе томских фотоателье. Так как Владимир Васильевич с 15 лет занимался любительской фотографией, эта тема его тоже интересовала. Сначала просто записывал имена томских фотографов, которые попадались в местных газетах, а после создал под каждую фамилию отдельный файл на компьютере и постепенно вносил все найденные факты об этих личностях.
— Я не собирался книжку писать вообще! Когда я учился в школе, у меня по сочинениям всегда были одни двойки и моя учительница, Нелли Ивановна Говоронская, всегда меня приводила в пример: «как не надо писать сочинение», — рассказывает Манилов. — Тем более меня интересовали, когда я начал читать газеты (это было еще в биржевом корпусе) томские художники. А чтобы написать книжку — у меня и мысли такой не было. Но потом мне стало интересно и про фотографов узнавать, посмотрел, уже набралось около 200 страниц текста, и тут мне себя стало жалко, думаю, столько материалов набрал, и что теперь, все это будет лежать в столе? Так никто и не узнает, кроме Манилова, что было столько фотографов, столько людей интересных!
Свою рукопись исследователь решил показать директору Пушкинской библиотеки Нине Михайловне Барабанщиковой, с которой был знаком еще со времен работы краеведческого клуба «Старый Томск». Владимир Васильевич думал, что, возможно, получится издать книгу, и она станет доступна для любителей истории. Но, как это часто бывает, денег тогда не нашли:
— Нина Михайловна сказала про книгу: «Ой, да, интересно», — случилось это еще когда губернатором Сергей Анатольевич Жвачкин был, — «Он к нам в библиотеку придёт, я ему покажу эту книжку. Он сам фотограф, должен заинтересоваться». Но потом как-то так получилось, что Жвачкин не пришёл, а кого-то вместо себя послал туда, и, короче говоря, книжку не захотели печатать, — вспоминает краевед.
После этого случая прошло два года. Но Владимир Васильевич не оставлял мечту обнародовать свои записи о томских фотографах. Он снова пришел в Пушкинскую библиотеку с предложением выпустить электронную версию книги, и его идею поддержали. Макет книги подготовил сам автор, а специалисты библиотеки привели его к книжному стандарту. Так совместными усилиями в 2022 году появилось первое издание о томских фотографах.
Редкий снимок, дело фотографов и первая фотографиня
На обложке электронной книги изображено стандартное паспарту — картонка, на которую приклеивалась фотография — подобных много можно найти на просторах интернета. Конечно, больше всего у коллекционеров-фотографов ценятся именные паспарту, где подписывается имя фотографа и его регалии. Известные фотографы второй половины XIX века обращали особенное внимание на их оформление, чтобы показать свой статус и привлечь клиентов. А сегодня именно по паспарту удается найти редкие снимки известных фотографов.
— Два года назад я приезжал в Томск в очередной раз (сейчас Владимир Манилов живет в Феодосии — прим. авт.) и зашел в антикварную лавку, их по городу несколько точек. Там часто можно найти старые фотографии, причем бывает, что в магазине даже не подозревают, какая ценность у них хранится, — рассказывает Манилов. — Вот я пришёл, взял снимки посмотреть и вижу на паспарту написано Зисман. Это был такой мастер из Томского фотографического общества, которого во время черносотенного погрома в 1905 году убили. Он работал на железной дороге и занимался фотографией. И тут мне попалась его именная паспарту с редким снимком. Мне было приятно совершить такую покупку в магазине.
В коллекции Владимира Манилова также есть редкая фотография молодой девушки, наклеенная на фирменное паспарту фотографа Ю. Ф. Ержинского. Он открыл свое фотоателье «Варшавская фотография» в 1889 году. Согласно справочнику «Город Томск в прошлом и настоящем» оно стало первым подобным заведением в городе и имело годовой оборот 4 тысячи рублей.
Эта фотографию можно уже посмотреть в электронном варианте книги. А еще там же опубликована история расследования в томских фотомастерских, проходившего в 1860-е годы. Тогда генерал-губернатор Западной Сибири Александр Хрущёв получил анонимное письмо, где утверждалось, что в Томске ссыльные поляки-революционеры открыли фотографические заведения (что было запрещено). В ответ на это Хрущёв направил письмо тогдашнему томскому губернатору Родзянко, чтобы тот разобрался в ситуации. Так появилось это расследование, и в четырех работавших на тот момент в городе фотомастерских начались обыски.
— Дело с этой историей можно лично взять в руки в Государственном архиве Томской области. Там хранится целая папка с актами и фотографиями подозреваемых. Искали поляков, которых выслали сюда, в Сибирь, и которые в ссылке не должны были заниматься фотографией. Но, по сути, это были первые фотографы в Томске, фамилии некоторых я сам до этого не знал, — отмечает Манилов.
Из акта об обысках у Ф. И. Крассовского:
«При обыске в фотографии Крассовского найдено было три фотографии ссыльных; одна принадлежала политическому ссыльному Николяи, две карточки, отобранные у него же, принадлежали политическим преступникам Захаржевскому и Александру Фомичу Толочко, которого, кстати, разыскивал Мариинский земский суд».
В этом же деле фигурирует потомственная дворянка Мария Соколовская, которая владела фотографией «в доме купца Шумилова на Большой улице» (или до 1840-х годов — ул. Садовая, сейчас это пр. Ленина — прим. авт.). В своей книге Манилов высказывает предположение, что именно она могла быть первой женщиной в Томске, которая владела фотомастерской.
Большое внимание автор уделил изучению дореволюционного периода, когда фотография только зарождалось в Томске, но его интересовал и период после революции. О мастерах этого времени Манилов узнавал из первых уст.
— Я застал в живых Агафонову Любовь Николаевну, она тоже есть в моей книге. Мне повезло, что я был с ней лично знаком, мы часто встречались, она очень многое мне рассказала о фотографах 1930–1940 гг. Любовь Николаевна была не фотографом, а ретушером, но крутилась много лет в этой сфере и всех знала, у нее была очень хорошая память. Она в 1932 году поступила в фотографию уже упомянутого Хаймовича, там работала ученицей ретушера. Помню, как в конце 1990 — начале 2000-х она проводила мне экскурсию по городу и рассказывала, где чья фотография после войны находилась. Ей тогда уже было около 90 лет.
Вторая жизнь книги
Отчасти благодаря тому, что была готова электронная версия книги, удалось найти спонсоров для печати бумажного издания. Ее Владимир Манилов показал своему коллеге и другу Михаилу Дронову, а тот передал ее художнику Сергею Павскому, который согласился на добровольных началах подготовить макет для печати. Так процесс был запущен:
— Как потом оказалось, у Сергея был товарищ, с которым он случайно встретился на улице и разговорился, обмолвившись про мою книжку. А товарищ в данный момент работает в ОАО «Томское пиво». Он ему сказал: «давай я покажу книгу директору, Галине Кляйн, может быть, она заинтересуется». Ей показали и она решила, что вполне можно выделить деньги, чтобы ее напечатали. Тираж 200 экземпляров, по себестоимость одна книжка вышла где-то в 1200 рублей.
Печатает книгу томская типография «Интегральный переплет». Поступит ли она в продажу, Владимир Васильевич скромно умалчивает. Говорит, что торговец из него никудышный, но своим друзьям он обещает подарить по экземпляру.
Сейчас исследовательская деятельность Владимира Манилова приостановилась — он живет не в Томске, доступа к архивным документам нет. Но в собранных ранее материалах остались записи из метрических книг, где фигурируют известные томские фамилии. Возможно, когда-нибудь и эта коллекция оформится в книгу.
Текст: Алёна Попова
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