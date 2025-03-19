В Томске появится мурал с портретом маршала Жукова

В Томске обсуждают варианты размещения мурала с портретом маршала Советского Союза Георгия Жукова.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, художники сделали визуализацию будущей композиции. Накануне прошло выездное совещание, в рамках которого мэр города вместе с профильными заместителями и авторами портрета маршала осмотрели площадки вблизи площади Жукова. Предпочтение было отдано стене дома на ул. 79-й Гвардейской Дивизии, 8.

Мэр Томска Дмитрий Махиня также поручил провести благоустройство территории рядом с будущим муралом, привести в порядок внешний вид киосков, очистить подходы.

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