В Томске появится мурал с портретом маршала Жукова
19 марта 2025 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба мэрии
В Томске обсуждают варианты размещения мурала с портретом маршала Советского Союза Георгия Жукова.
Как уточняют в пресс-службе мэрии, художники сделали визуализацию будущей композиции. Накануне прошло выездное совещание, в рамках которого мэр города вместе с профильными заместителями и авторами портрета маршала осмотрели площадки вблизи площади Жукова. Предпочтение было отдано стене дома на ул. 79-й Гвардейской Дивизии, 8.
Мэр Томска Дмитрий Махиня также поручил провести благоустройство территории рядом с будущим муралом, привести в порядок внешний вид киосков, очистить подходы.
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