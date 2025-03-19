Студенты из пяти регионов страны смогут начать карьеру в крупнейшем коммерческом SOC России

19 марта 2025 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Финалисты нового набора стажировки в крупнейшем коммерческом Центре противодействия кибератакам Solar JSOC смогут присоединиться к команде ГК «Солар» (дочерняя компания «Ростелекома», работающая в сфере кибербезопасности) в одном из пяти региональных офисов компании — в Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Томске или Хабаровске. Прошлый, осенний набор принял более 1 000 участников, а 35 из них получили предложение о работе. Весенняя волна программы Solar CyberDive стартует 19 марта.

Программа открыта для студентов профильных направлений 3 курса и старше, а также недавних выпускников. На протяжении двух месяцев стажеры смогут составить представление о реальной работе ИБ-специалиста под руководством практикующих экспертов «Солара» и на базе Solar JSOC — одного из пятнадцати крупнейших центров кибербезопасности в мире по объему бизнеса.

Стажеры, проявившие себя наилучшим образом, получат приглашение на собеседование в «Солар»: возможность начать карьеру в одной из лидирующих компаний отрасли, присоединиться к команде профессионалов, обеспечивающих защиту крупнейших российских компаний и прикоснуться к передовым технологиям кибербезопасности. В 2025 году вакансии для стажеров открыты в Приволжском, Южном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

«Мы отвечаем за безопасность наших клиентов в режиме 24/7, поэтому нам важно не сосредотачивать экспертизу только в Москве и Санкт-Петербурге, а наращивать ее в наших офисах по всей России, в первую очередь через привлечение и развитие квалифицированных специалистов. Здесь наши цели совпадают с интересами студентов и выпускников в наших городах присутствия — уже в начале карьеры они могут работать над проектами государственного значения, обеспечивая безопасность ключевых отраслей российской экономики, важнейших событий экономической, политической и общественной жизни», — отметил директор Solar JSOC Владимир Дрюков.

Стажировки Solar CyberDive проводятся с 2016 года и проходят дважды в год, весной и осенью. За два набора 2024 года более 2 000 участников прошли вступительное тестирование и приступили к стажировке, а по итогам обучения, финального испытания и собеседования 85 молодых специалистов было трудоустроено.

Обучение проходит на онлайн‑платформе в формате лекций, тестов, лабораторных работ, интерактивных занятий на стенде, имитирующем типовую ИТ-инфраструктуру со средствами защиты информации, а также живого взаимодействия с наставниками и другими участниками. Несколько раз за поток проводятся очные встречи: экскурсии в офисах «Солара», командные игры, личное общение с экспертами и потенциальными коллегами.

«Практико-ориентированный подход к обучению отражен во всех аспектах стажировки. Во‑первых, это доступ к демонстрационному стенду и виртуальной платформе, позволяющей отточить навыки в типовой рабочей ситуации. Во-вторых, атмосфера ИТ-комьюнити, которая подразумевает обмен опытом и идеями, совместный поиск решений с коллегами-стажерами и экспертами. Наконец, это ясная дорожная карта, которая помогает понять структуру программы, а главное, как именно те или иные знания пригодятся в работе в SOC», — подчеркнул руководитель группы по обучению технического персонала «Солара» Александр Одоевский.

В развитии навыков и повышении квалификации ИБ-специалистов ГК «Солар» видит решение проблемы нехватки кадров и ключ к построению киберустойчивой организации. Компания реализует образовательные инициативы в рамках собственной кадровой политики, а также предлагает своим клиентам решения для обучения сотрудников и повышения их осведомленности и цифровых угрозах.

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