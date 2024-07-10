На Карла Маркса в Томске сгорел исторический деревянный дом

10 июля 2024 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Минувшим вечером, 9 июля, в Томске загорелся исторический деревянный дом на ул. Карла Маркса, 29, находящийся рядом с памятником федерального значения особняком купца Николая Родюкова.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, сообщение о возгорании дощатых строений на Карла Маркса, 29 поступило в 21.07. До приезда пожарных горели сараи и частично двухэтажный дом.

Возгорание удалось ликвидировать в 22.04. Площадь пожара составила 96 кв. метров, причина устанавливается. На месте работали 28 человек личного состава и 7 единиц техники. Деревянный дом Родюкова огонь не задел.

В результате пожара на Карла Маркса, 29 сгорела и частично обрушилась обрешетка крыши сараев, обгорели стены, пострадала наружная стена дом.

Загоревшееся здание является объектом деревянного зодчества и ценной фоновой средой. Дом входит в предмет охраны по проекту приказа Министерства культуры РФ об утверждении границ исторического поселения г. Томск. Частично он был расселен и признан аварийным. После завершения расселения планировалось выставить объект на торги в целях восстановления за счёт арендатора.

Напомним, что в начале лета, 2 и 9 июня, сгорели два исторических деревянных дома — на ул. Мельничная, 29/1 и ул. Гоголя, 41.

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