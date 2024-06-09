В Томске загорелся исторический деревянный дом на Гоголя
Сегодня, 9 июня, в Томске загорелся исторический двухэтажный деревянный дом по ул. Гоголя, 41.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило в 20.55. До приезда пожарных из дома эвакуировались четыре человека.
Возгорание удалось ликвидировать в 21.58. Площадь пожара составила 240 кв. метров, причина устанавливается.
Загоревшееся здание входит в предмет охраны по проекту приказа Министерства культуры РФ об утверждении границ исторического поселения г. Томск. Дом был частично расселен и признан аварийным. После окончательного расселения, которое планировалось осуществить до 31 декабря 2024 года, его собирались включить в муниципальную программу «Дом за рубль».
Соседнее здание на ул. Гоголя, 39, которое также подлежало сохранению, снесли в декабре 2023 года.
Напомним, 2 июня в Томске загорелся исторический деревянный дом на ул. Мельничная, 29/1.
Фото: ГУ МЧС по Томской области
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