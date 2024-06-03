Трое пострадали при пожаре в историческом деревянном доме на ул. Мельничная в Томске

3 июня 2024 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС России по Томской области

Накануне, 2 июня, в Томске загорелся деревянный жилой дом на ул. Мельничная 29/1, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 16.25. Пожар был локализован в 16.53, ликвидирован в 17.30. На месте работали 8 единиц техники и 27 человек.

В результате пожара пострадали три человека: 50-летний мужчина получил ожоги спины и плеча, у 58-летней женщины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясения мозга, перелом правого плеча и ушиб мягких тканей. Еще одна пожилая женщина получила перелом ноги.

В результате пожара обгорели стены внутри и снаружи многоквартирного дома, обгорела и обрушилась крыша, прогорело потолочное перекрытие, сгорела вещная обстановка. Общая площадь возгорания составила 150 кв. метров.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.

Дом на ул. Мельничная, 29/1 входит в список объектов муниципального значения и фоновой исторической среды.

Напомним, в 2022 году в Томске в этом же районе загорелся деревянный дом из перечня объектов деревянного зодчества, подлежащих сохранению. Тогда пострадало и соседнее историческое здание.

Фото: ГУ МЧС России по Томской области

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