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В Томске загорелся деревянный дом на Мельничной

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Сегодня, 8 июля, в Томске загорелся двухэтажный расселенный брусовой дом по ул. Мельничная, 31.

Как уточняют в пресс-службе регионального ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило в 16.33. На месте работали 7 единиц техники и более 20 человек.

Площадь пожара составила 448 кв. метров. Возгорание удалось ликвидировать. На месте работали 7 единиц техники и более 20 пожарных.

Причина возгорания устанавливается.

Напомним, накануне в Томске загорелся деревянный дом по ул. Московский тракт, 41.

Фото: ГУ МЧС по Томской области

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