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Накануне в Томске загорелся деревянный дом в исторической части города

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Вчера вечером, 7 июля, в Томске загорелся двухэтажный брусовой жилой дом по ул. Московский тракт, 41, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 20.39. К приезду пожарных крыша дома была полностью охвачена огнем. Также горели дощатые пристройки к дому.

Возгорание удалось ликвидировать к 21.40. В результате сгорели и обрушились обрешетки крыши дома и пристроек. Обгорели стены внутри и снаружи пристроек, 2 стены дома, а также закоптились стены одной из квартир.

Общая площадь пожара составила 150 кв. метров. На месте работали 9 единиц техники и 36 человек.

Причина возгорания устанавливается.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, дом не являлся аварийным. В нем располагались 4 квартиры, три из которых не использовались, в четвертой проживали время от времени.

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