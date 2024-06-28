Сгоревший исторический дом на ул. Войкова, 22 отремонтируют за 10 млн рублей
Томские власти начали поиск подрядчика для восстановления дома по ул. Войкова, 22. Аукцион уже объявлен, на ремонт планируется потратить около 10 млн рублей, сообщает пресс-служба мэрии города.
В список предстоящих работ входят восстановление тамбура и крыши, а также строительный контроль. Подрядчик должен уложиться в 90 дней, после этого, по словам главы администрации Ленинского района Андрея Дороша, жители смогут вернуться в свои квартиры.
Напомним, что деревянный девятиквартирный жилой дом на ул. Войкова, 22 загорелся вечером в воскресенье, 24 сентября. В результате пожара пострадали крыша и холодный тамбур, а также часть уникального деревянного декора — в частности, богатый растительный декор под крышей.
Изначально, власти планировали признать дом аварийным, расселить и законсервировать. Жители выступили против этого и предложили отремонтировать здание. После этого была назначено повторное экспертное обследование. Согласно предварительным результатам, межэтажные перекрытия и потолки здания сохранились в хорошем состоянии. После этого было назначено повторное экспертное обследование, по результатам которого межведомственная комиссия не признала дом аварийным и подлежащим к сносу или реконструкции.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».