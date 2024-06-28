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Сгоревший исторический дом на ул. Войкова, 22 отремонтируют за 10 млн рублей

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Томские власти начали поиск подрядчика для восстановления дома по ул. Войкова, 22. Аукцион уже объявлен, на ремонт планируется потратить около 10 млн рублей, сообщает пресс-служба мэрии города.

В список предстоящих работ входят восстановление тамбура и крыши, а также строительный контроль. Подрядчик должен уложиться в 90 дней, после этого, по словам главы администрации Ленинского района Андрея Дороша, жители смогут вернуться в свои квартиры.

Напомним, что деревянный девятиквартирный жилой дом на ул. Войкова, 22 загорелся вечером в воскресенье, 24 сентября. В результате пожара пострадали крыша и холодный тамбур, а также часть уникального деревянного декора — в частности, богатый растительный декор под крышей.

Изначально, власти планировали признать дом аварийным, расселить и законсервировать. Жители выступили против этого и предложили отремонтировать здание. После этого была назначено повторное экспертное обследование. Согласно предварительным результатам, межэтажные перекрытия и потолки здания сохранились в хорошем состоянии. После этого было назначено повторное экспертное обследование, по результатам которого межведомственная комиссия не признала дом аварийным и подлежащим к сносу или реконструкции.

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