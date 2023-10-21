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В пострадавшем при пожаре доме на Войкова в Томске закрыли крышу

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В Томске крышу деревянного дома по ул. Войкова, 22, пострадавшего при пожаре в конце сентября, закрыли баннерами.

По словам пресс-службы городской администрации, это позволит сохранить здание от осадков до начала его восстановления.

Уточняется, что окончательное решение по судьбе дома будет принято межведомственной комиссией после получения заключения второй экспертизы. Предварительно ее результаты обещают предоставить на следующей неделе.

«Сейчас сохранность дома обеспечена, районная администрация направила письмо в полицию, чтобы участили рейды рядом с этим местом», — говорится в сообщении.

Напомним, деревянный девятиквартирный жилой дом на ул. Войкова, 22 загорелся вечером в воскресенье, 24 сентября. В результате пожара пострадали крыша и холодный тамбур, а также часть уникального деревянного декора — в частности, богатый растительный декор под крышей.

Изначально, власти планировали признать дом аварийным, расселить и законсервировать. Жители выступили против этого и предложили отремонтировать здание. После этого была назначено повторное экспертное обследование. В прошлый четверг, 5 октября, в своем телеграм-канале мэр города Дмитрий Махиня сообщил, что по его итогам, пострадавший от пожара деревянный дом можно капитально отремонтировать. По словам жителей, на прошлой неделе в их доме прошла независимая экспертиза, выявившая, что межэтажные перекрытия и потолки здания — в хорошем состоянии.

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