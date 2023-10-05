В пострадавшем при пожаре доме на Войкова, 22 можно провести капремонт — мэр Томска

5 октября 2023 / Томский Обзор / Фото: Алена Попова, из архива издания

По итогам повторного обследования эксперты пришли к выводу, что пострадавший от пожара деревянный дом на ул. Войкова, 22 в Томске можно капитально отремонтировать. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Дмитрий Махиня.

«Судя по отзывам экспертов, мы все же сможем обойтись капремонтом, в первую очередь, крыши. Очень надеюсь на это, потому что такой вариант позволит нам сохранить красивый дом, являющийся объектом наследия. Да и жители получат возможность вернуться в родные стены», — отметил Дмитрий Махиня.

Он также уточнил, что решение должна принять экспертная комиссия на основании окончательного заключения специалистов.

Напомним, крыша трехэтажного жилого многоквартирника на ул. Войкова, 22 загорелась вечером в воскресенье, 24 сентября. Она выгорела практически полностью, пострадало жилье на втором и третьем этажах. По данным администрации Ленинского района Томска, в доме девять квартир. В них зарегистрировано 16 человек, в том числе, пятеро детей. Если бы такой пожар случился зимой, ситуация была бы гораздо хуже — после проливки водой и ее последующего замерзания, дом пострадал бы гораздо сильнее. Огонь уничтожил и часть уникального деревянного декора столетнего дома — в частности, богатый растительный декор под крышей.

Но здание, построенное в 1917 году, не относится к категории аварийных, до пожара оно было в приемлемом состоянии. Дом является объектом муниципального значения и ценным элементом фоновой исторической среды Заозерья. Также здание было включено в проект предмета охраны исторического поселения, как одна из видовых точек панорамы Знаменской церкви. Одна из самых эффектных точек обзора находится со стороны переулка Сухоозерный. Заозерье — один из старинных районов Томска, расположенных вдоль реки Томи в центре города и имеющий значительный туристический потенциал. Подробнее о его значимых объектах можно почитать в нашем путеводителе.

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